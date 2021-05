Desis Pour Memes sur Twitter pour montrer leur amour sans fin pour Chai

Connu dans le monde entier pour ses propriétés médicinales, le thé de boisson de tous les jours a sa propre journée spéciale. La Journée internationale du thé est célébrée dans le monde entier le 21 mai. Selon les Nations Unies, le thé a plusieurs valeurs médicinales et bienfaits pour la santé de ses consommateurs. La journée est célébrée ce jour-là car la production dans la plupart des pays producteurs de thé commence au mois de mai. Une tasse de thé contient des antioxydants, moins de caféine que le café et aide à perdre du poids. Il a tout pour gagner dans un débat contre toute autre boisson, sans offense. On dit que la boisson aromatique libère le stress. Vous avez peut-être entendu à plusieurs reprises que se faire une tasse de thé vous apaise et allège votre humeur.

La boisson est tellement appréciée que les amateurs de chai sont toujours à la recherche de nouvelles saveurs de thé. Bien qu’il existe de nombreuses variétés de thé comme le thé noir, le thé vert, le thé à la camomille, les gens en Inde aiment tellement le thé au lait et ses différentes variantes. Le thé est considéré comme une solution à de nombreux «problèmes». Des maux de tête à courtiser un cœur, la boisson fait tout.

Et quand les amateurs de chai veulent savourer cette journée avec sa douceur, certains internautes ont exprimé leur amour pour cette boisson à travers des mèmes.

Un utilisateur de Twitter, Versha, a déclaré que la journée du thé était définitivement sa journée.

Les dialogues « Mirzapur » ont toujours été utilisés pour les mèmes, et celui-ci convient aux amoureux du chai.

Un clip de la célèbre série télévisée «Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma» où Jhetalal parle de son amour infini pour la boisson sucrée, montre également l’importance du thé dans nos vies.

Parlez de mèmes «Mirzapur» et vous en obtenez un autre.

Chaque amateur de chai peut s’identifier à ce dialogue de Ramayan.

Qui d’autre est d’accord?

Netflix a son jeu meme pour la Journée internationale du thé 2021

Enfin, un hommage à la vrai partenaire de chai.

