Certains aliments ont non seulement bon goût, mais évoquent également la nostalgie des Amérindiens. L’un de ces éléments est les cookies Parle-G, et il obtient maintenant sa part de renommée sur l’agrégateur de nouvelles sociales Reddit.

Une personne de Singapour a partagé une photo du Parle-G préféré de tout le monde sur Reddit, affirmant qu’il avait mangé le cookie chez ses amis en Inde et l’aimait depuis.

Il a poursuivi en disant qu’il avait trouvé Parle-G dans un magasin local à Singapour et en avait acheté 10 paquets. « C’est désormais mon préféré de tous les temps », a-t-il ajouté.

Le poste a reçu plus de 6,8 000 votes positifs et les Indiens, en particulier ceux de Singapour, répondent au message pour savoir où trouver leur bien-aimé Parle-G à Singapour.

Un utilisateur nommé Captain Dofus a déclaré qu’il était un Indien étudiant à Singapour. Le capitaine a demandé: «Pouvez-vous me dire où? Ça me manque aussi, hahahah. Quelqu’un qui a essayé le biscuit avec de l’eau a répondu au fil Reddit: « La combinaison eau et Parle-G est tout à fait unique et délicieuse. »

Un utilisateur a également déclaré que si beaucoup considèrent Parle-G comme la collation des pauvres, il est délicieux. Ils ont ajouté: « C’est plein de sucre, bien sûr, mais les proportions de tout sont vraiment bonnes sur la langue. »

« Maintenant, vous êtes officiellement un Indien honoraire », a déclaré un autre utilisateur de Reddit commentant le message de la personne de Singapour.

En plus des Singapouriens et des Indiens, le fil a également attiré l’attention d’un utilisateur américain de Reddit. L’utilisateur a déclaré que bien qu’il ne l’ait jamais essayé, Parle-G a enrichi ses papilles gustatives. L’utilisateur a déclaré: «Je viens de passer une commande auprès d’Amazon. Merci d’avoir publié ceci. «

La marque de biscuits Parle-G appartient à la société Parle Products, fondée en 1929. Le biscuit Parle-G a été lancé comme alternative aux biscuits au glucose britanniques après l’indépendance de l’Inde.

Lisez aussi: Parle-G Biscuits enregistre les ventes les plus élevées jamais enregistrées dans Lockdown, Randeep Hooda exige de passer de l’emballage en plastique

Il s’agit d’une marque populaire de biscuits abordables comme collation pour les familles à faible revenu. Le biscuit était disponible dans un emballage en papier ciré blanc et jaune pendant des années, mais il est maintenant vendu dans un emballage en plastique.

L’acteur de Bollywood Randeep Hooda était préoccupé par la même chose en juin 2020 après que la nouvelle ait fait surface que la marque avait eu les ventes les plus élevées de tous les temps en Inde COVID-19[feminine Confinement.

Randeep a déclaré que sa carrière avait été déclenchée par le chai (thé) et Parle-G et que la quantité de déchets serait réduite si l’emballage était biodégradable. «Maintenant que les ventes ont augmenté, voyons quelle est la contribution à un meilleur Tom (demain)», avait-il déclaré.