Desis explique pourquoi ils resteraient dans leur propre pays plutôt que de partir à l’étranger

Partir à l’étranger pour suivre des études supérieures est un rêve pour beaucoup. Même lorsque les gens n’ont pas les fonds pour le faire, ils essaient de le faire en prenant des prêts. C’est ce que cela signifie pour ceux qui veulent déménager et commencer une nouvelle vie. Bien qu’il existe de nombreuses raisons de déménager, il y a aussi des gens qui veulent rester dans leur propre pays, l’Inde, et en tirer le meilleur parti. Un fil Reddit qui devient viral développe actuellement la même chose.

“Qu’est-ce qui vous retient en Inde, plutôt que de partir à l’étranger?” le fil demande.

Juste en dessous du fil, la personne a écrit : « Littéralement, tout le monde autour de moi déménage à l’étranger, et j’aime personnellement vivre ici, mais parfois cela me fait réfléchir. Qu’est-ce que les gens y trouvent de mieux ? Et qu’est-ce qui les inciterait à rester.

Voici quelques-unes des réponses :

Depuis sa mise en ligne, le fil est devenu viral. Alors que pour certains, la raison de rester était leurs parents, pour d’autres, c’était l’amour de la patrie. «Si je connais assez bien ma mère, dans n’importe quel scénario où je suis en dehors de l’Inde en train d’essayer de m’installer et qu’elle attrape une maladie d’une telle ampleur, elle ne m’en parlera jamais. C’est ce qui me fait peur de partir à l’étranger, que je ne serai pas là pour elle quand elle sera faible et aura besoin de moi. Prompt rétablissement à ta maman mon amie, (sic) » a commenté un utilisateur de Reddit.

« Je ne peux pas laisser ma mère ici. Elle a déjà traversé beaucoup de choses, depuis la perte de son mari, de sa sœur, de sa mère, de sa belle-famille, le tout en l’espace de 4 ans. Elle n’a personne à part moi et ma sœur. Bien que je vis dans une ville différente en raison de mon travail, mais ma sœur reste avec elle et je visite un mois sur deux, (sic) », a déclaré un autre utilisateur de Reddit.













Quelle est votre opinion sur la même chose ?

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici