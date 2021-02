Desis confus veulent #BoycottSpiderman après les tweets de Tom Holland sur le stade Motera

Après que le plus grand stade de cricket du monde connu sous le nom de Sardar Patel Stadium ou Motera Stadium ait été rebaptisé « Narendra Modi Stadium », le « boycottspiderman » a commencé à avoir une tendance sur les réseaux sociaux desi. Raison? Confusion.

Après le changement de nom de l’endroit, l’auteur et joueur de cricket Tom Holland s’est rendu sur Twitter pour partager son point de vue en disant: «Je suis un grand admirateur de la modestie dont Modi a fait preuve en donnant son nom au plus grand stade de cricket du monde.

Prenant un tweet ultérieur, il a ajouté: «Ce n’est pas toujours un bon signe pour les pays lorsque les dirigeants commencent à tirer cette astuce …»

Je suis un grand admirateur de la modestie dont Modi a fait preuve en donnant son nom au plus grand stade de cricket du monde. – Tom Holland (@holland_tom) 24 février 2021

Ce n’est pas toujours un bon signe pour les pays lorsque les dirigeants commencent à tirer cette astuce… – Tom Holland (@holland_tom) 24 février 2021

Et avant même de pouvoir respirer, Twitter s’est confondu entre l’auteur Tom Holland et l’acteur hollywoodien ‘Spider-man’ Tom Holland. La haine a été instantanément dirigée vers l’autre Tom Holland qui est devenu «anti-national».

La Hollande qui a tweeté est née au Royaume-Uni, est un joueur de cricket et un auteur anglais qui a publié des livres à succès sur l’histoire classique et médiévale. Son tweet sarcastique a été déformé par des internautes desi, qui ont rapidement commencé à critiquer le prochain film Spider-Man, qui devrait sortir cette année en décembre. Holland (Spider-Man) a été accusé d’avoir diffusé de la « propagande internationale » contre l’Inde et les gens voulaient annuler l’acteur et sa série de bandes dessinées à succès.

Certains l’ont évidemment remarqué. Conscient de la différence entre les deux personnalités, Twitterratti s’est vite retrouvé en scission. En fait, Holland lui-même n’a pas semblé trop surpris de la réaction de Twitterati indien. Sur cette note, il a laissé quelques tweets sarcastiques. «Comme je l’ai dit – l’histoire de ma vie», a-t-il écrit.

D’autres, y compris le célèbre comédien Vir Das, ont même commenté la même chose.

Les Indiens ont tendance à boycotter Spiderman.Ce n’est même pas le gars dans les films Spiderman Montre beaucoup de choses sur la façon dont nous grandissons en tant que communauté, j’adore ❤️ https://t.co/rDQYz773Nv – Shivendra Soni (@scalablepizza) 25 février 2021

Le stade de cricket Motera à Ahmedabad a été renommé stade Narendra Modi avant le 3e test entre l’Inde et l’Angleterre mercredi. Ram Nath Kovind, le président de l’Inde, a inauguré le nouveau stade, qui devrait devenir le plus grand stade de cricket du monde avec une capacité de 1,10 000 personnes.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, était également présent pour l’occasion. Le président est sur une visite de deux jours au Gujarat, où il a assisté à la troisième convocation de l’Université centrale du Gujarat (CUG) à Gandhinagar en tant qu’invité principal mardi. Face au défi d’éviter une défaite pour garder leurs espoirs d’atteindre la finale du Championnat du Monde de Test (WTC), l’Inde entrera sur un terrain de Motera qui a été reconstruit à partir de zéro et qui leur est donc largement inconnu.