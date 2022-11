Desis attend sur la plate-forme pour commencer à danser, acclamant l’arrivée du train après 9 heures de retard

Des conversations avec des personnes de différents horizons à la dégustation de spécialités de différentes régions, les voyages en train constituent une expérience unique et passionnante. Cependant, étant donné que les trajets en train sont longs et peuvent être retardés, ils peuvent également mettre à rude épreuve la patience d’une personne. Plusieurs passagers ont dû passer par cette attente plutôt éprouvante dans une gare lorsque leur train a été retardé de 9 heures ! Pourtant, les Indiens étant des Indiens, ont trouvé une raison de célébrer cela aussi !

Un utilisateur de Twitter appelé Hardik Bonthu a posté une vidéo de la réaction des gens à l’arrivée de leur train à la gare après un retard de 9 heures. L’affiche originale a également révélé dans les commentaires que certaines personnes savaient que le train était en retard et avaient donc quitté leur hôtel en retard. Cependant, le train a dépassé le nombre de passagers et est arrivé encore plus tard !

Nous le savions à l’avance, avons quitté l’hôtel tard, mais il était encore tard. 🥲— Hardik Bonthu (@bonthu_hardik) 28 novembre 2022

Plutôt que d’avoir l’air fatigué et hagard, comme on le ferait après une si longue attente, les gens ont l’air plutôt énergiques. Entassés près du quai, on les voit regarder avec impatience la lumière vive du train venant d’une courte distance. Alors que le train ralentit pour s’arrêter à côté du quai, les gens jubilent ! Il y a un rugissement d’acclamations comparable à ceux entendus lors d’événements sportifs. On voit aussi des gens applaudir, siffler et même danser. Une personne est même vue s’incliner devant le train, peut-être comme une manière sardonique de le remercier d’être enfin arrivé. L’énergie qui monte à travers le toit est indubitable !

Les personnes dans la section des commentaires Twitter sont tout aussi ravies que celles de la vidéo. La réaction fait rire les internautes jusqu’à ce qu’ils aient les larmes aux yeux (ou du moins, les emojis le suggèrent).

Une personne a écrit : « C’est tellement amusant et drôle en même temps. Au moins, ils étaient joviaux.” Un autre a trouvé que c’était une réflexion sur l’état d’esprit du peuple indien, qui trouvera un moyen de faire un mème de n’importe quelle situation, aussi grave soit-elle.

C’est tellement amusant et drôle à la fois. Au moins, ils étaient joviaux— Ipsha Ipsy (@rapperliftsbars) 27 novembre 2022

India mein chahe jo problem ho log meme salut bana dete hai😂— Nikita Karande (@KARANDENIKITA) 27 novembre 2022

Le nom du train et la gare où s’est produit l’incident restent inconnus.

Avez-vous eu des expériences similaires avec des trains en Inde ?

