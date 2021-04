La coureuse de fond Desiree Linden a porté ses exploits à un nouveau niveau mardi, devenant la première femme à courir 50 km en moins de trois heures.

Linden, qui a remporté le marathon de Boston en 2018, a parcouru le parcours de 50 km à l’extérieur d’Eugene, dans l’Oregon, en 2 heures, 59 minutes et 54 secondes. Cela a facilement amélioré le record du monde féminin du 50 km de 3:07:20 établi par la Grande-Bretagne Aly Dixon en 2019.

Courir sous 3: 00 était « ce que nous avons encerclé », a déclaré Linden. «Être moi, c’était le grand objectif haut de gamme. C’est bien de l’atteindre. Aly Dixon a pris une belle partie de son temps libre (le record du 50 km). Elle a tellement soutenu cet effort. Cela parle aux femmes dans le sport et aux femmes. Nous voulons faire avancer les choses, nous voulons voir des progrès et de la reconnaissance. Nous avons eu un peu de recul sur la promotion de cet événement, mais c’est le but. Soyons les gens enthousiastes. J’espère que ce record va de l’avant. «

Linden, 37 ans, était à 1: 15,47 à 13,1 milles et 2: 31,12 à 26,2, le point final de sa distance de marathon habituelle.

« J’ai été un peu déçue d’être à 2:31 parce que j’ai l’habitude des chronos de marathon », a-t-elle déclaré. «Environ 24 milles environ, j’avais l’impression que c’était sur le point de devenir très, très difficile. Ce n’est pas seulement d’arriver à la ligne d’arrivée (du marathon), c’est passer et puis vous avez un abîme réel que vous voulez affronter (au-delà de la distance du marathon) À ce stade, c’était comme essayer de verrouiller 5: 46/5: 47 (miles) pour le reste de la journée.

« J’étais très conscient que je voulais que ce soit moins de trois heures. »

Linden a terminé quatrième aux essais du marathon olympique américain de 2020 en 2: 29,03, ratant une place sur sa troisième place olympique. Elle n’a pas pu terminer le marathon aux Jeux olympiques de 2012 en raison d’une fracture de stress et a terminé septième aux Jeux olympiques de 2016 en 2: 26,08. Son record personnel au marathon est de 2: 22,38 à Boston en 2011.

Depuis qu’elle a raté l’équipe du marathon olympique de Tokyo, Linden est devenue créative avec ses objectifs, notamment courir près de 500 milles un mois l’automne dernier dans ce qu’elle a surnommé RunDestober. Cela l’a aidée à se préparer à la tentative de 50 km, mise en scène par son agent Josh Cox et d’autres.

Cox a battu le record américain du 50 km masculin en 2009 et 2011 (ratant le record du monde de sept secondes) au marathon Arizona Rock ‘n’ Roll. Il était également parmi les organisateurs du Marathon Project qui s’est tenu le 20 décembre à Chandler où Sara Hall de Flagstaff est devenue la deuxième marathonienne américaine la plus rapide en 2: 20,32.

Linden a passé un mois en Arizona à s’entraîner pour sa tentative de 50 km.

«Nous avons trouvé de nouveaux endroits pour faire des entraînements qui étaient incroyablement difficiles mais de belles routes, des épaules super larges sur lesquelles courir», a-t-elle déclaré. «L’Arizona sera toujours un incontournable de mon entraînement hivernal.

« Josh a été très utile dans tout cela, il a simplement compris la distance. La conversation sur la nutrition était si importante pour gérer cela et ne pas en retarder. Ensuite, il a simplement calmé les nerfs et sa compréhension du marathon et de cette distance et de la ultra monde. «

Linden a déclaré qu’elle prévoyait de retourner au marathon et de concourir aux World Majors tant qu’elle restera compétitive sur cette distance.

« Si je termine dans le top 5, le top 10, me battre aux avant-postes est excitant pour moi et j’adore concourir à ce niveau », a-t-elle déclaré. «Si cela m’éloigne trop de moi, je vais changer et m’assurer que j’aime ce que je fais.

Contactez le journaliste à jeff.metcalfe@arizonarepublic.com. Suivez-le sur Twitter @jeffmetcalfe.