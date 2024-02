Désir infectieux : comment la pandémie continue d’avoir un impact négatif sur notre vie sexuelle

Lorsque le COVID-19 a commencé à se propager dans le monde et que les villes ont été fermées, de nombreuses personnes ont plaisanté en disant que garder les couples enfermés chez eux conduirait à un baby-boom.

Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit : un buste de bébé. Neuf mois après le début de la pandémie, les données ont confirmé qu’un tel événement ne s’était pas produit. Bien qu’il y ait finalement eu un petite hausse des naissances en 2021, qui a constitué le premier renversement majeur de la baisse des taux de fécondité nationaux depuis 2007, une baisse substantielle a suivi et s’est maintenue depuis. En mai 2023, Brookings ont indiqué que les taux de natalité étaient à nouveau inférieurs aux niveaux de 2019.

Mais l’histoire du baby-boom et de la récession ne révèle pas seulement les failles du système américain lorsqu’il s’agit d’avoir des enfants et de s’en occuper. Il donne également un aperçu de la vie sexuelle des gens et de la manière dont ils ont été touchés par la pandémie. Comme l’explique la sexologue de renom Ester Perel dans son célèbre livre «L’accouplement en captivité : débloquer l’intelligence érotique», la vie domestique quotidienne peut ressembler à une cage ; ce n’est pas une recette naturelle pour améliorer le sexe et l’intimité.

Il s’avère que vivre une pandémie massive avec un virus très contagieux et souvent mortel, dans un contexte d’inflation, de sans-abrisme record, de multiples guerres qui éclatent à l’échelle mondiale et d’érosion de l’accès à l’avortement, tout en travaillant à domicile avec son conjoint, n’est pas une bonne chose. exactement un booster de libido non plus. Des thérapeutes et des psychologues ont déclaré à Salon que la pandémie n’avait pas été bénéfique pour le sexe et l’intimité. En d’autres termes, si vous n’êtes pas d’humeur parce que vous avez l’impression que tout est encore nul, vous n’êtes pas seul.

Gigi Engle, psychothérapeute certifiée en matière de sexe et de relations et experte en sexe sur l’application de rencontres LGBTQ, Taimi, a déclaré qu’elle pensait que la pandémie avait « énormément » changé le sexe et l’intimité. Au départ, lorsque la pandémie est apparue, il y avait deux groupes de personnes : « les gens excités en confinement » et ceux qui se sentaient fatigués par tout le chaos et par le fait d’être enfermés chez eux avec leur conjoint et leurs enfants toute la journée. En effet, des mois après le début des données sur la pandémie a révélé que les ventes de jouets sexuels étaient en hausse.

“Les gens essayaient toutes sortes de choses intéressantes avec des jouets pervers, sexuels et une dynamique de pouvoir”, a déclaré Engle à Salon. “Il suffit d’être vraiment créatif et de voir cela comme une opportunité d’exploration.”

En effet, il y avait une sorte de nouveauté dans le fait de ne devoir se trouver nulle part pour certains couples. Le Dr Rhonda Balzarini, professeur adjoint de psychologie à l’Université d’État du Texas et chercheur au Kinsey Institute, a déclaré à Salon que la solitude et l’anxiété ressenties par les gens au début rapprochaient certains couples en l’absence d’autres liens avec lesquels les gens étaient engagés dans leur vie quotidienne. vies. De plus, travailler ensemble à domicile était considéré comme excitant pour certains – mais le caractère non conventionnel de tout cela a fini par s’estomper.

“Après quelques semaines de pandémie, je pense que l’énergie a commencé à s’estomper”, a déclaré Balzarini, à mesure que des facteurs de stress tels que le non-retour des enfants à l’école et la perte de leur emploi se produisaient. “Nous sommes entrés dans une phase de désillusion et de dépression, et pendant cette période, je pense que beaucoup de personnes, y compris les couples, ont commencé à avoir des difficultés.”

Une étude publiée en 2021 a corroboré que la vie sexuelle des gens s’est détériorée pendant la pandémie. Plus précisément, les chercheurs ont découvert que les femmes subissaient davantage de perturbations dans leurs désirs sexuels que les hommes. Près de quatre ans plus tard, la vie sexuelle de nombreuses personnes souffre toujours de la pandémie. Même la vie sexuelle des jeunes dont on pense souvent qu’ils vivent une vie sans stress, surtout à une époque où les connexions peuvent être aussi simples que de glisser vers la droite.

Mais malgré ce que “Euphoria” nous faisait penser, plusieurs des enquêtes ont montré que les jeunes ont moins de relations sexuelles que leurs pairs des générations précédentes – une tendance qui a commencé avant même la pandémie. Engle a déclaré que cela était probablement dû au fait que la pandémie est toujours en cours et que les gens sont encore en train de déterminer quelle est leur nouvelle normalité pour le moment. Même si les gens peuvent encore sortir et socialiser en personne, ils ne le font plus autant qu’avant. De plus, il y a de la fatigue liée aux applications de rencontres et aux rencontres avec quelqu’un en ligne après avoir toujours été en ligne. Cela a probablement également un impact sur les personnes en couple.

“Les gens restent encore beaucoup plus à la maison, ce qui est formidable dans le sens où il y a beaucoup plus de flexibilité pour beaucoup de gens en matière de travail”, a déclaré Engle. “Mais je pense que les partenaires sont toujours pour la plupart les uns sur les autres.”

C’est normal de ne pas être d’humeur en ce moment. En fait, c’est normal.

Matt Lundquist, psychothérapeute et directeur clinique de Thérapie Tribeca à New York, a déclaré à Salon que travailler à domicile et porter les mêmes vêtements toute la journée n’est pas propice au sexe et à la sexualité pour beaucoup. De plus, des facteurs de stress extérieurs comme l’inflation et le fait de travailler plus d’heures pourraient avoir un impact sur la façon dont les gens se sentent à l’égard des relations sexuelles.

“Je pense que les couples ont tendance à avoir plus de relations sexuelles et de meilleure qualité lorsqu’ils s’entendent bien”, a-t-il déclaré. “Et je pense que les couples apportent la pression des difficultés économiques, de l’insécurité de l’emploi, du fait de devoir travailler de plus longues heures, de se sentir moins en sécurité quant à leur capacité à payer leurs études universitaires – cette tension apparaît dans la chambre à coucher.”

Des enquêtes sur la santé mentale aux États-Unis ont montré une augmentation importante du nombre d’adultes américains souffrant de stress, d’anxiété et de dépression pendant la pandémie. Engle a déclaré que le COVID-19 augmentait le niveau d’anxiété des gens. Cela a mis en lumière notre propre mortalité et de nombreuses personnes ont perdu des êtres chers et ont vu beaucoup de leurs amis et de leur famille souffrir.

« Et je pense que la santé mentale des gens ne s’en est pas remise », a-t-elle déclaré. “Et lorsque nous sommes constamment dans cet état, votre libido s’effondre parce que votre corps vous dit que ce n’est pas sûr et que ce n’est pas acceptable d’avoir des relations sexuelles.”

Bien sûr, il y a aussi l’aspect physique du COVID-19. Nous savons que le virus se propage par les particules présentes dans la salive, le mucus ou l’haleine des personnes infectées, même si une personne ne présente aucun symptôme. Cela rend toujours les relations sexuelles et les fréquentations risquées et cela pourrait affecter le sexe.

“Nous sommes encore en train de déterminer ce que signifie la vie après la pandémie”, a déclaré Balzarini. « Est-ce qu’on porte encore des masques ? Avons-nous encore besoin de boosters ? Il y a encore beaucoup d’incertitude autour de la situation du COVID-19.»

Les trois experts ont convenu qu’il n’y avait rien de mal à ne pas être d’humeur en ce moment. En fait, c’est normal.

“Il est tout à fait normal que nous réagissions de manière appropriée à la tempête infernale du monde dans lequel nous vivons actuellement, il n’y a donc rien de mal à ressentir ce sentiment”, a déclaré Engle, ajoutant que pour certaines personnes, elles se sentent bien là où elles se trouvent actuellement. . Pour ceux qui souhaitent avoir plus de relations sexuelles, la première étape consiste à faire en sorte que leur corps se sente à nouveau en sécurité.”

“Mais plus important encore”, a-t-elle poursuivi, “tout le monde devrait avoir plus de compassion envers lui-même en ce moment. Je pense qu’il y a eu cette idée très incorrecte selon laquelle nous sommes censés simplement nous dire : ‘oh, ce gâchis est terminé, je je veux avoir à nouveau des relations sexuelles », et ce n’est ni juste ni réaliste, ni la façon dont les humains fonctionnent ou s’adaptent.