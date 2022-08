Désinformation RedTail – Shaw Local

Le président de Lakewood Village, David Stavropoulos, a déclaré que de nombreuses informations erronées circulaient à propos du club-house proposé de RedTail. Il a raison, et tout vient de lui et du personnel du village.

En avril, le directeur du village a affirmé avoir des projections financières montrant que le projet serait autosuffisant. C’était faux.

La présentation de juin affirmait que RedTail « encaissait » 2,9 millions de dollars. Faux, sinon il serait assis sur 2,9 millions de dollars aujourd’hui. Jusqu’en 2021, RedTail a perdu de l’argent ou a à peine cassé la plupart des années.

Le village m’a informé que les frais d’impact du parc n’étaient soumis à aucune restriction. C’est aussi faux. L’ordonnance exige que les frais non utilisés en 13 ans soient remboursés et les accords d’annexion comportent de nombreuses restrictions. Oh, et un club-house de terrain de golf n’est pas un parc.

Le directeur du village a déclaré qu’en seulement deux ans, le nombre de tournées à RedTail était inférieur à 25 000. Ce chiffre est trompeur. Entre 2017 et 2019, le nombre de tournées est passé de 28 000 à 20 000, puis a bondi à cause de la pandémie. Lorsqu’une tendance est à la baisse jusqu’à ce qu’il y ait un événement ponctuel majeur, la prudence dit d’extrapoler la tendance à la baisse.

La réunion de juillet a présenté trois mauvaises options comme preuve que nous avons besoin d’un club-house de 25% à 67% plus grand. Au contraire, ces rondes ont fortement augmenté depuis que la pandémie prouve que nous n’avons pas besoin d’un club-house plus grand et plus chic.

S’il vous plaît, administrateurs de village, faites attention aux contribuables et exigez des données pertinentes et objectives pour prendre une décision prudente.

Steve Willson

Lakewood