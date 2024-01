Désignations de blessures des Lions de Détroit : Jonah Jackson et Kalif Raymond exclus

Les Lions de Détroit et les 49ers de San Francisco ont tenu leur dernier entraînement formel avant le championnat NFC et cela signifie que nous connaissons maintenant leurs désignations de blessures pour leur prochain match.

Exclu

WR Kalif Raymond (genou)

LG Jonah Jackson (genou)

Comme prévu, les Lions seront privés de Raymond et Jackson pour cette compétition.

Raymond a raté les trois matchs éliminatoires et sera probablement à nouveau remplacé par Donovan Peoples-Jones à la fois en attaque et en tant que retourneur de botté de dégagement.

Jackson a dû subir une opération au genou après la victoire des Lions contre les Buccaneers, et même s’il ne participera pas à ce match, il pourrait revenir pour le Super Bowl. Kayode Awosika a remplacé Jackson lors du dernier match et devrait conserver le poste de garde gauche partant contre les 49ers ce dimanche.

Discutable

Hendon Hooker (dent)

NB Chase Lucas (maladie)

Hooker était absent de l’entraînement de vendredi et est répertorié comme douteux en raison d’une dent qui a dû être arrachée. Ce n’est pas trop inquiétant car il n’a pas été actif pendant un match cette saison, mais s’il n’est pas disponible, les Lions perdraient leur quart-arrière d’urgence.

Lucas a attrapé un bug jeudi et a raté l’entraînement, mais a pu revenir vendredi, ce qui indique qu’il y a de fortes chances qu’il soit prêt à jouer.

Non répertorié avec une désignation de blessure

TE Sam LaPorta (genou)

WR Josh Reynolds (côtes)

C Frank Ragnow (cheville/orteil/dos/genou)

EDGE James Houston (cheville)

LB Alex Anzalone (épaule/côtes)

LaPorta a joué malgré sa blessure au genou lors de chacun des deux derniers matchs et les Lions lui ont donné des entraînements plus légers pour s’assurer qu’il est dans la meilleure position possible. Attendez-vous à ce qu’il soit son moi percutant normal.

Reynolds a également eu du travail léger cette semaine. Il a pu revenir au match de la semaine dernière après avoir subi une blessure aux côtes, et il devrait être prêt à jouer contre les 49ers.

Ragnow a raté deux entraînements cette semaine, mais il semble que ce soit principalement pour se reposer. Il est prêt à partir.

“Il est bon. Frank se porte bien », a déclaré l’entraîneur Dan Campbell lors de sa conférence de presse de vendredi. « Frank sera prêt à partir. Je veux dire, tu ne vas pas le retenir à l’écart et il s’améliore chaque jour. Il sera prêt.

Houston s’entraîne maintenant depuis plus de quatre semaines mais n’a pas encore vu le terrain les jours de match. Il est « très proche » de revenir, selon le coordinateur défensif Aaron Glenn, mais c’est potentiellement une tâche difficile de se lancer dans un match aussi important après n’avoir pas joué depuis septembre. Nous saurons probablement s’il jouera dimanche lorsque les inactifs seront libérés.

Anzalone a joué avec des côtes fêlées ces dernières semaines, et il était également sur la piste des travaux légers cette semaine. Il devrait être prêt à jouer dimanche.

Désignations des blessures des 49ers

À VENIR.