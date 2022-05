[Design Story] Vivez plus intelligemment et mieux avec SmartThings Home Life – Samsung Global Newsroom

Nos maisons sont le lieu de notre vie quotidienne. Dans une maison, nous préparons les repas, nous détendons et nous détendons, prenons soin de nos animaux de compagnie et de notre famille et créons des souvenirs. Aujourd’hui, grâce aux innovations technologiques, les consommateurs peuvent transformer une maison en un espace connecté qui s’adapte et améliore leur style de vie unique. À une époque où transformer une maison en maison est plus valorisé que jamais, SmartThings Home Life de Samsung Electronics fournit un service tout-en-un pour aider les utilisateurs à vivre une vie quotidienne plus facile et plus confortable.

Un système domestique connecté

SmartThings Home Life offre des expériences plus intelligentes et plus transparentes sur divers appareils électroménagers, tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs, en les connectant sur une seule plate-forme. En parlant simplement à Bixby, les utilisateurs peuvent faire fonctionner tous leurs appareils électroménagers d’une manière plus simple que jamais. Par exemple, l’automatisation de vos tâches quotidiennes est rapide et pratique dans l’application SmartThings. En définissant ces tâches en tant que routines dans l’application, vous pouvez éliminer les tracas de répéter vous-même ces tâches quotidiennes, comme régler manuellement les paramètres pour les charges de linge ou allumer le purificateur d’air chaque fois que vous ouvrez une fenêtre. Désormais, vous pouvez découvrir une façon meilleure et plus intelligente de vivre chaque jour avec le service à domicile personnalisé de SmartThings Home Life, conçu spécialement pour vous. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon dont SmartThings Home Life améliore n’importe quelle situation de votre vie quotidienne pour qu’elle soit plus intelligente, plus sûre et plus pratique.

Offrez-vous un délicieux dîner pour une personne

Après une longue semaine au bureau, j’ai décidé de me procurer un filet de bœuf en rentrant chez moi. Quand je rentre chez moi, je ne sais pas trop ce que je veux cuisiner, alors je dis : « Salut Bixby, trouve-moi des recettes avec du filet de bœuf. Après avoir entendu quelques options, je choisis la recette qui semble la plus appétissante et je commence à cuisiner tout de suite. Selon Bixby, la clé de ce plat est de bien rôtir la viande. J’utilise le Sensor Cook pour saisir le filet à feu moyen. La hotte de cuisine s’allume automatiquement dès que je commence à utiliser l’induction, je continue donc à cuisiner sans me soucier des odeurs persistantes dans la maison. Je sais que je ne suis pas le chef le plus talentueux, mais je me sens bien à l’idée de cuisiner un steak parfaitement saisi.

Avant de commencer à manger, j’ouvre la fenêtre pour sentir la brise printanière. Pendant que je prépare mon repas, SmartThings Cooking me recommande un vin qui accompagne le steak, et le purificateur d’air s’allume après avoir analysé l’air entrant par la fenêtre. Après avoir pris des photos de mon premier repas cuisiné avec succès, je prends une gorgée de vin. C’est comme si la fatigue d’une semaine épuisante se dissipait.

□ Cuisine SmartThings

SmartThings Cooking est un service qui aide tout utilisateur à préparer facilement des repas comme un chef professionnel. Grâce à un guide de cuisine interactif qui lit les recettes et envoie des instructions aux appareils de cuisine, les utilisateurs peuvent se concentrer uniquement sur la cuisine sans avoir à fouiller dans les livres de recettes tout en manipulant les aliments. Pour aller encore plus loin dans le confort, les utilisateurs peuvent profiter d’une cuisine de qualité en scannant simplement le code-barres d’un kit repas. SmartThings Cooking aidera les utilisateurs à préparer leurs repas grâce à des appareils de cuisine connectés. De plus, en scannant les étiquettes sur les emballages de viande, SmartThings Cooking peut recommander différentes recettes et des conseils sur les méthodes de stockage. Les utilisateurs peuvent également numériser des étiquettes de vin pour les enregistrer dans une carte des vins, suivre leur inventaire et obtenir des recommandations de recettes qui se marient bien avec chaque vin.

□ Soins de l’air SmartThings

SmartThings Air Care est un service qui fournit une solution complète de traitement de l’air à l’aide de vos appareils ménagers, tels que les climatiseurs et les purificateurs d’air. Vous pouvez respirer facilement avec le Air Quality Keeper, qui surveille et contrôle automatiquement la qualité de l’air dans votre maison. L’application recommande également des méthodes de purification de l’air pour maintenir une qualité d’air intérieur saine en fonction des conditions actuelles. Que vous vous détendiez dans le salon par une journée poussiéreuse ou que vous prépariez un festin dans la cuisine, les utilisateurs peuvent toujours avoir de l’air frais et respirable sans jamais ouvrir une fenêtre ou appuyer sur un bouton.

Prenez soin de votre animal de compagnie à distance

Ces jours-ci, en raison d’un projet important au travail, je n’ai pas toujours pu rentrer à la maison à l’heure. Je m’inquiète pour mon animal de compagnie, Max, qui passe plus de temps seul à la maison. Heureusement, chaque fois qu’il me manque, j’ouvre l’application SmartThings pour le surveiller. Dans le passé, l’application m’a alerté que Max aboyait fréquemment lorsqu’il était seul, mais ces alertes ont diminué après avoir suivi des séances d’entraînement avec le vétérinaire. Je suis fier de lui pour avoir si bien réussi tout seul à la maison. J’allume les lumières et la télé avec l’application le soir pour que Max ne se sente pas seul. Il semble que je vais encore faire des heures supplémentaires aujourd’hui, alors je remplis à l’avance le dîner de Max dans son bol via une mangeoire.

Soudain, une notification SmartThings Home Care apparaît de la maison de mes parents. J’allume la caméra Jet Bot AI de mes parents pour regarder autour de moi et découvre que ma mère a trébuché sur le sol de la cuisine. Je l’appelle immédiatement et elle dit qu’elle a crié à l’aide lorsqu’elle est tombée et qu’elle n’a pas pu se relever par la suite. Heureusement, elle dit qu’elle n’a pas été blessée. Ce week-end, je prendrai certainement un peu de temps pour lui rendre visite avec Max.

□ Soins pour animaux de compagnie SmartThings

SmartThings Pet Care crée un environnement personnalisé pour tout animal de compagnie utilisant vos appareils domestiques connectés. Par exemple, votre climatiseur peut être réglé à une température optimale en fonction de la race de votre animal, et votre purificateur d’air peut nettoyer efficacement la fourrure de votre animal de l’air. Les utilisateurs peuvent également allumer la télévision ou de la musique pour tenir compagnie à vos animaux de compagnie lorsqu’ils sont seuls à la maison, créant ainsi un environnement stable et sûr pour l’animal, peu importe où se trouve le propriétaire. De plus, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications lorsque leurs animaux aboient ou consulter l’historique des notifications pour identifier tout signe possible d’anxiété de séparation.

□ Soins à domicile SmartThings

Le service Family Care de SmartThings Home Care offre un sentiment de sécurité pour n’importe quelle maison. Par exemple, lorsque le Jet Bot AI détecte qu’un membre de la famille crie “Salut Bixby, aidez-moi s’il vous plaît”, il envoie immédiatement une alerte aux autres membres de la famille. Les utilisateurs peuvent ensuite effectuer des recherches dans toute la maison à l’aide de la caméra de l’aspirateur robot ou contacter un autre membre de la famille pour aider à gérer la situation. Avec la sécurité au cœur, le service Family Care de SmartThings Home Care peut aider à atténuer les inquiétudes concernant le fait de laisser des membres de la famille seuls dans la maison.

Gardez vos vêtements de golf plus longtemps

J’aime passer tous mes dimanches à jouer au golf avec mes amis. Après avoir joué une partie, je rentre toujours à la maison et range mes chaussures de golf flambant neuves dans le ShoeDresser pour les garder belles et propres. Les chaussures sont confortables, donc je veux les garder en bon état et les porter la prochaine fois que je jouerai 18 trous. Après avoir rangé mes chaussures, je vais au vestiaire et je mets ma tenue de golf dans l’AirDresser. SmartThings Clothing Care recommande un cycle de lavage parfait pour le tissu de mes chemises et pantalons de golf. J’enregistre ce cycle sous le nom de « My Golf Care ». À partir de là, j’utilise le temps que j’ai gagné pour organiser le reste de mon équipement. Je me sens toujours rechargé après avoir passé le week-end à jouer au golf, et cela me donne toute l’énergie nécessaire pour commencer une autre semaine.

□ Entretien des vêtements SmartThings

SmartThings Clothing Care est un service qui rend l’entretien des vêtements amusant et facile. Le service apprend vos habitudes spécifiques en fonction de l’heure, du jour et de la météo. À partir de là, SmartThings Clothing Care suggère des conseils d’entretien des vêtements appropriés pour la laveuse, la sécheuse, l’AirDresser et le ShoeDresser adaptés à vos vêtements et chaussures. Ce service fournit des soins holistiques et intégrés pour votre garde-robe, en fonction de l’utilisation ou de l’objectif de chaque pièce. Souvent, bien entretenir ses vêtements est une tâche difficile. En enregistrant et en nommant ces recommandations vestimentaires en tant que cours automatisé dans l’application SmartThings, vous pouvez vous assurer que vos vêtements durent sans vous souvenir de tous les détails. Au-delà d’un entretien de qualité, vous pouvez également gérer vos vêtements comme un pro en utilisant les recommandations fournies pour maximiser la synergie de vos appareils d’entretien des vêtements.

Célébrez le printemps avec un nettoyage en profondeur

À mesure que le temps se réchauffe, j’apporte toujours la nouvelle saison avec un nettoyage de printemps. Je commence par planter des fleurs et laver mes couvertures d’hiver. Il y a quelques jours, l’application SmartThings m’a demandé de remplacer les filtres de mon purificateur d’air. Les filtres sont arrivés juste à temps, donc je les remplace tout de suite. Je me sens très productif, car j’ai supprimé une tâche importante sur ma liste de contrôle du nettoyage de printemps. Ensuite, j’aspire la poussière dans tous les coins de ma maison. Je célèbre un travail bien fait en m’allongeant sur mon canapé avec un verre d’eau fraîche, me sentant complètement rafraîchi. J’attends avec impatience la prochaine saison printanière.

□ Soins à domicile SmartThings

SmartThings Home Care est un service qui non seulement garde un œil sur tous vos appareils électroménagers Samsung, mais répond également aux problèmes et aide à les prévenir en les prédisant à l’avance. Par exemple, l’application vous envoie une alerte de risque de gel précoce lorsque le temps devient rapidement froid. Il propose également un guide de dégivrage et vous recommande d’utiliser les fonctions de diagnostic de votre climatiseur lorsque le temps se réchauffe. De plus, le service vérifie l’état de tous les composants remplaçables en temps réel, vous envoyant une notification lorsqu’un remplacement est nécessaire et rationalisant votre processus d’achat d’un remplacement. Avec le service de chatbot convivial de SmartThings Home Care et son guide de réponse étape par étape, les utilisateurs peuvent résoudre les problèmes d’appareils électroménagers de manière indépendante sans compter sur un réparateur pour des tâches simples.

Économisez de l’énergie aujourd’hui pour un avenir meilleur

Je suis très passionné par la sauvegarde de l’environnement — Je porte un gobelet au lieu d’un gobelet jetable, j’utilise un éco-sac pour éviter les sacs en plastique et je suis végétalien. Récemment, j’ai exploré d’autres moyens de réduire mon empreinte carbone, j’ai donc cherché à gérer la consommation d’énergie de mes appareils électroménagers. Avec SmartThings Energy, je peux vérifier la consommation d’énergie de chaque appareil, contrôler sa consommation d’énergie et recevoir des conseils pour réduire la consommation d’énergie de mes appareils les plus utilisés. La meilleure partie est le mode d’économie d’IA, qui passe automatiquement mes appareils en mode d’économie d’énergie avant qu’ils n’atteignent un objectif d’utilisation prédéfini. J’espère que mes efforts, petits ou grands, pourront contribuer à bâtir un avenir durable.

□ SmartThings Énergie

SmartThings Energy permet aux utilisateurs de contrôler leur consommation d’énergie en fournissant des informations en temps réel, détaillées et précises sur où et comment l’énergie est utilisée dans leur maison. Le service mesure les niveaux d’énergie en kilowattheures et les coûts au fil du temps, afin que tout utilisateur puisse facilement comprendre la quantité d’énergie utilisée par un appareil. L’application propose également des conseils spécifiques sur la réduction de la consommation d’énergie et encourage les utilisateurs à intégrer des activités respectueuses de l’environnement dans leur vie quotidienne. De plus, l’activation du mode d’économie d’énergie AI permet de réduire votre consommation d’énergie en basculant automatiquement vos appareils en mode d’économie d’énergie une fois qu’ils ont atteint une certaine consommation d’énergie.

* Les images présentées sont uniquement à des fins d’illustration et peuvent différer du produit réel. Les spécifications du produit peuvent varier selon le pays, la région et le modèle.