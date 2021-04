Avec sa gamme MICRO LED 2021, Samsung propose pour la toute première fois aux utilisateurs des expériences visuelles à couper le souffle sur un téléviseur ultra-grand. Afin de célébrer la technologie d’affichage de nouvelle génération de MICRO LED, le studio d’art et de design médiatique de renommée mondiale Refik Anadol Studio a conçu sur mesure une série de sculptures de données dynamiques, intitulées Artificial Landscapes.

Reflétant la façon dont Samsung cherche à transformer la vie quotidienne de ses utilisateurs grâce à des technologies innovantes, les sculptures de données qui composent la collaboration explorent le lien entre réalité, simulation et réflexion systémique.

Brouiller les lignes

L’ensemble des travaux d’Anadol aborde les défis et les possibilités imposés à l’humanité par l’informatique omniprésente, et ce que signifie être un humain à l’ère de l’intelligence artificielle. Artificial Landscapes se compose de trois chapitres uniques, chacun offrant une représentation visuelle de la façon dont les souvenirs de la nature peuvent être simulés et représentés grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique de pointe tels que ceux inclus dans la nouvelle gamme innovante de téléviseurs MICRO LED de Samsung.

Rêves fluides

Fluid Dreams, le premier de la collection Artificial Landscapes, s’inspire de la dynamique des fluides. Les millions de particules qui forment l’écran MICRO LED sont illustrées dans cette pièce à travers des visuels cinématiques qui ressemblent aux mouvements dynamiques de la mer et des océans, les vagues se transformant en nuances de Samsung Blue en clin d’œil à la façon dont la ligne MICRO LED sert. comme moyen de visualiser des informations.

Land Dreams

Land Dreams, la deuxième sculpture de données dans les paysages artificiels, offre une expérience visuelle unique mettant en valeur les couleurs naturelles pouvant être présentées sur des écrans MICRO LED, et est basée sur les données des paysages et des paysages écologiques du monde qui nous entoure. La pièce incorpore des pigments, des formes et des motifs que nous associons à nos expériences de la nature en hommage au réalisme offert dans la qualité d’affichage de la ligne innovante de télévision MICRO LED.

Rêves spatiaux

La dernière pièce de la série Artificial Landscapes est Space Dreams, une œuvre d’art qui adopte une approche plus avant-gardiste pour mettre en valeur l’esthétique cartographique. De la même manière que la conception Monolith du MICRO LED TV supprime les frontières entre le contenu et l’écran, l’illustration applique l’apprentissage automatique à des millions d’images célestes de la topologie de la Terre afin de générer une conception en couches qui supprime les frontières entre connu et inconnu, et fait allusion à un cosmos infini de données incroyablement vastes, le tout sans limites.

Comme une toile, un écran peut contenir n’importe quoi. Se démarquant par sa simplicité, la conception Monolith du téléviseur MICRO LED de Samsung permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs expériences de visionnage sans aucune obstruction. Les concepteurs de Samsung et Refik Anadol ont cherché à démontrer la pure possibilité de l’affichage MICRO LED avec des paysages artificiels, et la société continuera à travailler vers l’avenir et toutes les possibilités qu’il offre avec leurs dernières innovations d’affichage.

