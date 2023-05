[Design Story] Des conceptions pour toutes les capacités – Samsung Global Newsroom

Histoires de personnes créant de nouvelles possibilités

Lorsque la technologie innovante rencontre un design de qualité, nos vies peuvent devenir plus pratiques. Samsung Newsroom s’est entretenu avec des personnes inspirantes qui utilisent les produits et fonctionnalités Samsung pour débloquer de nouvelles possibilités et améliorer leur vie.

Explorer le monde ensemble

Il est naturel que les parents veuillent partager des moments privilégiés avec leurs enfants, d’autant plus qu’ils deviennent curieux du monde et trouvent de la joie à découvrir de nouvelles choses. Pour les parents déficients visuels, explorer le monde avec des enfants nécessite une approche différente.

« C’est une pomme, et c’est un chiot. »

Les enfants pointent souvent du doigt des objets qu’ils ne connaissent pas à mesure qu’ils grandissent et découvrent leur environnement. Avec Bixby Vision pour l’accessibilité, les parents malvoyants peuvent découvrir ce qui intéresse leurs enfants pendant que l’appareil leur raconte. Même si les parents ne peuvent pas voir ce qui se trouve devant eux, ils peuvent découvrir le monde avec leurs enfants grâce au son.

[Bixby Vision for Accessibility]

Avec une configuration facile et une interface simple, Bixby Vision décrit vocalement ce qu’il voit, aidant les gens à donner un sens au monde qui les entoure. Bixby Vision prend en charge le descripteur de scène,1 identifiant d’objet,2 lecteur de texte et détecteur de couleur.

* Sur smartphones et tablettes : Paramètres → Accessibilité → Assistance vocale → Bixby Vision pour l’accessibilité

** La disponibilité du service et les fournisseurs de contenu peuvent varier selon le pays, l’appareil, le système d’exploitation et la version One UI.

Bénéficiant le monde ensemble

Tout le monde est différent, même les membres de la même famille. Pour CODA3 familles, les enfants entendants converser avec leurs parents sourds par la langue des signes. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, les parents veulent en savoir plus sur ce que leurs enfants vivent et apprécient.

« Maman, regarde ça. N’est-ce pas drôle ?

Avec le zoom en langue des signes, il est plus facile pour les parents CODA de mieux comprendre ce que leurs enfants regardent grâce à un écran plus grand en langue des signes. Désormais, toute la famille peut profiter de son temps devant la télévision et partager encore plus de rires et de joie ensemble.

[Sign Language Zoom]

Le zoom en langue des signes reconnaît et agrandit automatiquement la zone de la langue des signes, permettant aux utilisateurs sourds de voir des expressions buccales et faciales plus détaillées. Vous pouvez spécifier une zone de langue des signes et ajuster le grossissement jusqu’à 200 %. Les utilisateurs sourds ou malentendants peuvent également utiliser cette fonction pour zoomer sur une zone spécifique de l’écran, comme les scores d’événements sportifs ou des programmes de quiz.

* Sur les téléviseurs : Accueil → Menu → Paramètres → Tous les paramètres → Général et confidentialité → Accessibilité → Paramètres de zoom en langue des signes

** Disponible sur tous les téléviseurs intelligents Samsung sortis en 2021 ou ultérieurement.

Partage Avec le monde

Chacun d’entre nous est différent, nos capacités physiques changeant avec le temps. Compte tenu de la diversité des expériences vécues par d’autres dans le monde, il est important que chacun se sente habilité à faire ce qu’il veut, à rencontrer qui il veut et à vivre la vie qu’il veut.

« Je veux inspirer les gens à travers les réseaux sociaux. »

Les personnes handicapées physiques peuvent facilement prendre, modifier et partager des selfies sur les réseaux sociaux à l’aide du menu Assistant sur les smartphones ou tablettes Samsung. Avec le menu Assistant, chacun peut utiliser ses appareils personnels pour communiquer et rencontrer de nouveaux amis.

[Assistant menu]

Le menu Assistant vous permet de contrôler facilement votre téléphone en appuyant simplement sur une icône de raccourci pour accéder aux boutons matériels, aux applications, aux fonctionnalités et à d’autres paramètres.

* Sur smartphones et tablettes : Paramètres → Accessibilité → Interaction et dextérité → Menu assistant

Rester en phase avec le monde

Pour les personnes sourdes et malentendantes, naviguer dans le monde peut prendre une forme différente. Dans cet esprit, il est important pour eux de recevoir des notifications quotidiennes de nouvelles manières.

« La lumière peut devenir un langage à part entière. »

La lumière peut aider les personnes sourdes et malentendantes à recevoir les informations dont elles ont besoin dans leur vie quotidienne. SmartThings utilise l’éclairage pour avertir les utilisateurs lorsque quelqu’un est à la porte, lorsque les repas sont prêts ou lorsque la lessive est terminée. La lumière est devenue un moyen de communiquer à travers SmartThings.

[SmartThings]

Synchronisez vos appareils et appareils via l’application SmartThings pour contrôler et recevoir des notifications concernant votre climatiseur, votre lave-linge, votre réfrigérateur et bien plus encore.* Ensuite, connectez des produits partenaires tels que des capteurs de porte, des lumières et des thermostats pour automatiser et simplifier votre propre routine quotidienne.** – comme régler votre lumière intelligente pour atténuer ou changer les couleurs une fois la lessive terminée.

* Pour définir des notifications

Sur smartphone et tablettes : Application SmartThings → Menu → Notifications → Plus ( ⋮ ) → Paramètres de notification

Sur les téléviseurs sortis en 2021 ou plus tard : application SmartThings → Paramètres → Notifications

Les notifications TV sont limitées pour minimiser les interruptions de l’expérience de visionnage.



** Pour définir des routines SmartThings

Application SmartThings → Automatisations → Ajouter (+) Créer une routine



Des possibilités jamais imaginées auparavant

Samsung pense que ces histoires peuvent favoriser un monde où tout le monde bénéficie de la commodité rendue possible par la technologie.

Les utilisateurs handicapés ont utilisé les fonctionnalités de Samsung de manière créative pour améliorer leur vie, malgré le fait que certaines fonctions n’aient pas été conçues à l’origine comme des fonctionnalités d’accessibilité. À cette fin, Samsung a fourni de nouvelles façons aux utilisateurs d’interagir avec ses produits et services et s’est inspiré de cas réels pour développer des histoires avec les conseils du comité d’accessibilité de Samsung.4 et les supporters de la famille Samsung.5

Samsung espère continuer à créer des designs accessibles qui ouvrent de nouvelles possibilités afin que chacun puisse mener une vie significative et indépendante.

De l’équipe UX du Corporate Design Center, Samsung Electronics Co., Ltd.

* Cet article se compose d’histoires basées sur des entretiens avec des personnes handicapées et des conseils de Samsung Family Supporters, une organisation composée d’employés de Samsung et de membres de la famille handicapés.

** Illustrations de KIMUSTUDIO, une organisation travaillant avec des designers talentueux ayant une déficience intellectuelle qui créent des pièces artistiques qui remettent en question les stéréotypes de longue date qui ont précédemment créé des préjugés dans l’art.

1 Le mode de description de scène prend actuellement en charge l’anglais (États-Unis), le français, l’allemand, l’italien, le coréen, le chinois mandarin, le portugais, le russe et l’espagnol (Espagne).

2 Le mode identificateur d’objet prend en charge 54 langues, qui sont les mêmes langues prises en charge dans la fonction de traduction.

3 CODA est l’acronyme de Children of Deaf Adults, désignant les enfants élevés par au moins un tuteur sourd.

4 Le comité d’accessibilité de Samsung travaille en étroite collaboration avec les concepteurs et les développeurs pour améliorer en permanence l’expérience d’accessibilité pour tous les utilisateurs de Samsung.

5 En collaboration avec Samsung Family Supporters, composé d’employés de Samsung et de membres de la famille handicapés, Samsung évalue les besoins des utilisateurs à travers le spectre pour créer une facilité d’utilisation pour tous.