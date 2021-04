[Design Story] Délicieusement léger – Le Samsung Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 – Samsung Global Newsroom

Conçus pour être hautement portables, les ordinateurs portables vous permettent de répondre à tous vos besoins informatiques, où que vous soyez. Au milieu de l’ère de la «nouvelle normalité», les ordinateurs portables ne font que devenir de plus en plus essentiels à nos vies alors que nous passons à une plus grande partie de notre travail, de nos loisirs et de nos interactions en ligne.

Après avoir observé ce changement, les concepteurs de Samsung Electronics ont cherché à améliorer encore la portabilité des ordinateurs portables Samsung tout en affinant leur forme et leur design. Plus légers et plus fins, et dotés de couleurs et de matériaux revitalisés, le Samsung Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360 ont été conçus pour faciliter une utilisation plus fréquente et des cycles de vie plus longs afin de mieux compléter la façon dont les utilisateurs vivent leur vie. Samsung Newsroom s’est entretenu avec les concepteurs de Mobile Communications Business qui ont conçu le Galaxy Book Pro et le Pro 360 pour découvrir exactement ce qui se passait dans leurs conceptions innovantes.

Minimisation et facilité d’utilisation améliorée

Les ordinateurs portables modernes doivent être à la fois suffisamment portables pour être transportés avec vous tout au long de la journée et suffisamment capables pour être utilisés à tout moment. Ainsi, les concepteurs du Galaxy Book Pro et du Pro 360 ont donné la priorité à la conception légère en rendant les ordinateurs portables plus fins, plus légers et plus plats sans compromettre leur haut niveau de performances. Parlant de l’identité de conception des Galaxy Book Pro et Pro 360, le designer Youngmi Shin a déclaré: «Nous voulions que les ordinateurs portables aient une forme mince et légère. La portabilité devient encore plus importante à mesure que les modes de vie numériques évoluent et se diversifient, c’est pourquoi nous avons mis en œuvre un design basé sur le concept «incomparablement mince». »

Mais cet aspect léger ne s’applique pas seulement aux ordinateurs portables eux-mêmes – les concepteurs ont également repensé les périphériques et l’emballage des produits en gardant également à l’esprit la portabilité. En plus du fait que les chargeurs et les câbles des ordinateurs portables sont plus petits et plus légers, l’adaptateur, la souris et les ordinateurs portables eux-mêmes peuvent désormais être stockés en une seule couche, éliminant ainsi la nécessité d’un empilage encombrant. En conséquence, la taille de l’ensemble Galaxy Book Pro 360 a été réduite d’environ 39% pour le modèle 13,3 pouces et de 32% pour le modèle 15,6 pouces.1 Commentant la façon dont les concepteurs ont réalisé ces réductions, le concepteur Dongseok Lee a déclaré: «La clé était d’améliorer les performances tout en réduisant la taille et le poids de la série Galaxy Pro. Nous avons travaillé pour surmonter les limitations techniques de longue date et optimisé les conceptions pour créer des produits minces et légers. »

Le confort est également un facteur clé lorsqu’il s’agit de produits qui seront utilisés pendant longtemps. Comme avec une tablette, le Galaxy Book Pro 360 peut être dessiné, écrit et utilisé avec le nouveau S Pen, qui est 1,4 fois plus long et 2,5 fois plus épais que le modèle précédent avec une texture modifiée pour une prise plus ferme et une plus large pavé tactile. Le bouton d’alimentation et le capteur d’empreintes digitales ont également été combinés, tandis que la zone de la touche Maj a également été élargie.

Portable, mais résilient

Le défi pour les concepteurs du Galaxy Book Pro et du Galaxy Book Pro 360 était de réduire le poids et l’épaisseur des ordinateurs portables tout en conservant la puissance de la batterie, les performances de calcul et la durabilité. Pour ce faire, des panneaux AMOLED et de nouveaux packs de batteries ont été appliqués, la conception interne des ordinateurs portables a été modifiée et des améliorations de durabilité ont été apportées. En conséquence, le Galaxy Book Pro 360 de 13,3 pouces mesure 11,5 mm d’épaisseur et pèse 1,04 kg (modèle Wi-Fi), tandis que le Galaxy Book Pro de 13,3 pouces ne mesure que 11,2 mm d’épaisseur et ne pèse que 868 g (Wi-Fi modèle), ce qui rend les deux ordinateurs portables faciles à tenir dans une main et à ranger dans des sacs. À propos de rendre le Galaxy Book Pro et Pro 360 plus compact, le designer Hyeryoung Lee a déclaré: «Nous voulons que les utilisateurs ressentent de manière tangible la minceur et la légèreté des produits lorsqu’ils les déballent. Nous avons réduit la taille et le poids des packs d’ordinateurs portables pour saisir la valeur de la «réduction» sur l’ensemble du spectre des produits. »

Afin d’emballer toutes les pièces nécessaires dans un emballage plus fin, les concepteurs ont minimisé les espaces entre les composants internes tout en utilisant des matériaux en aluminium et en magnésium pour rendre les ordinateurs portables plus légers. De grands efforts ont été déployés pour trouver l’épaisseur idéale pour les ordinateurs portables tout en conservant leur durabilité unique et leur esthétique métallique luxueuse. En collaboration avec l’équipe d’ingénierie, les concepteurs ont renforcé à plusieurs reprises la rigidité des ordinateurs portables pour augmenter progressivement leur qualité et leur intégrité globales. Interrogé sur la manière dont le concept «incomparablement mince» a été réalisé, le designer Hoyoung Seoc a déclaré: «Les composants non essentiels des ordinateurs portables ont été réorganisés aussi efficacement que possible. Les sommets ont été rendus plus plats, les espaces entre les composants ont été réduits et le corps a été taillé, tout en laissant le port intact. La touche d’alimentation et le capteur d’empreintes digitales ont également été intégrés pour une meilleure convivialité. »

Esthétique intemporelle

Comme les ordinateurs portables ont généralement un cycle de vie relativement long, les concepteurs du Galaxy Book Pro et du Pro 360 ont réfléchi à la manière d’établir une apparence sophistiquée qui résisterait à l’épreuve du temps. Les concepteurs ont analysé les couleurs les moins susceptibles de se démoder tout en veillant à ce que la disposition et la taille du clavier offrent un confort durable. Commentant ce qui a été décidé dans la série de couleurs Mystic, le designer Yoojin Kim a déclaré: «Nous avons choisi des couleurs élégantes et toujours agréables à regarder. Étant donné que les utilisateurs remplacent généralement leurs ordinateurs portables assez rarement, nous nous sommes concentrés sur le choix de couleurs qui resteraient intemporelles tout en mettant en valeur la beauté des finitions métalliques des ordinateurs portables. »

Dans le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, l’apparence extérieure est conçue pour refléter les performances internes. Les couleurs du Galaxy Book Pro 360 incluent Mystic Navy, qui est robuste et neutre, Mystic Silver, qui donne vie à l’apparence métallique, et Mystic Bronze, qui est robuste et émotif. Le Galaxy Book Pro a une sensation plus légère et se décline dans une gamme de nuances plus vives et bicolores créées en combinant Mystic Blue, Textured Silver et Mystic Pink Gold avec des tons noirs et blancs solides. Commentant les différences entre le Galaxy Book Pro et le Galaxy Book Pro 360, le designer Minyeong Jeong a expliqué: «Il existe des différences de couleurs et de matériaux car les deux produits sont fondamentalement différents. Le Galaxy Book Pro 360 étant un modèle haut de gamme, les matériaux et les couleurs sont plus solides. Le Galaxy Book Pro, qui est plus léger, est disponible dans des couleurs plus vives et est fini en magnésium. »

En fournissant des réponses innovantes à des questions de longue date, les concepteurs du Galaxy Book Pro et du Galaxy Book Pro 360 ont atteint un niveau élevé de durabilité et de convivialité dans des ensembles d’ordinateurs portables élégants suffisamment portables pour être emportés partout avec vous. À l’avenir, Samsung continuera à concevoir des produits basés sur une compréhension approfondie des besoins et des modes de vie des utilisateurs d’aujourd’hui.

Vous pouvez également trouver plus de détails sur Concevoir le site Web de Samsung.

* Les images présentées sont à titre indicatif uniquement et peuvent différer des produits réels. Les spécifications du produit peuvent varier selon le pays, la région et le modèle.

1 Par rapport à la série Pro 360 précédente