‘Design Mom’ Gabrielle Blair pivote vers la politique

“Je suis beaucoup plus susceptible d’amener les gens qui ne sont pas d’accord avec moi sur le plan politique à m’écouter s’ils pensent que nous sommes dans la même” équipe “”, a déclaré Mme Blair. Bien qu’elle soit ouvertement en faveur du droit à l’avortement et considère qu’elle est devenue plus libérale depuis le début de son blog, Mme Blair a délibérément joué sur l’hypothèse qu’une mère mormone avec une famille nombreuse serait plutôt conservatrice. “Peut-être que je suis censée me sentir mal à ce sujet, mais ce n’est pas du tout le cas”, a-t-elle déclaré.

La trajectoire d’une maman blogueuse

Avant de bloguer, Mme Blair s’est spécialisée en design graphique à l’Université Brigham Young et a été directrice artistique dans des agences de publicité à New York. Après la naissance de son cinquième enfant en 2006, et alors qu’elle souffrait d’un épisode répété de dépression post-partum, elle a lancé Design Mom pour trouver “la communauté et la validation” avec d’autres mamans et “des chaussures mignonnes qui ne tombent pas et n’ont pas Buzz Lightyear sur eux », a-t-elle déclaré.

Kathryn Jezer-Morton, titulaire d’un doctorat. candidate en sociologie à l’Université Concordia qui rédige sa thèse sur la maternité en ligne (c’est-à-dire les blogs de mamans), a décrit Mme Blair comme “l’une des mères les plus âgées”.

Les lecteurs de Mme Blair étaient là quand elle a eu son sixième enfant, Flora June, qui a maintenant 12 ans ; quand elle a déménagé de New York en France à Oakland puis de retour en France; quand son aîné, Ralph, maintenant âgé de 25 ans, est parti pour son voyage missionnaire mormon de deux ans en Colombie et quand il est revenu; lorsqu’elle a essayé différentes façons de faire face à la dépression; a signé un contrat pour écrire un livre sur la parentalité avec son mari, Ben Blair, puis l’a reporté pour écrire “Ejaculez de manière responsable”. Mme Blair a blogué à propos de tout cela.

Dans le cadre de cette génération originale de «momfluencers», Mme Blair ouvre la voie à ses pairs, montrant comment votre contenu peut changer au fur et à mesure de votre vie, a déclaré Mme Jezer-Morton. “Elle nous montre un peu comment cette trajectoire peut durer jusqu’à l’âge mûr, où vous n’élevez plus de bébés, et vous avancez en quelque sorte dans votre vie.”

Après le premier fil viral, Mme Blair a publié sur Twitter des sujets plus politiques, notamment la sécurité des armes à feu, la protection de l’enfance et Donald Trump ; elle y a changé sa biographie pour inclure “Threads réfléchis” en plus de “Life in France” et “Mother of 6”.

Les publications récentes sur son fil Instagram, où elle compte 167 000 abonnés, reflètent la dualité : une vidéo montre certains de ses enfants faisant des biscuits en forme de main avec leur grand-mère. Une photo ultérieure capture une fille manifestant à Paris, vêtue d’une chemise qui dit « Les États-Unis détestent les femmes » et tenant une pancarte indiquant « Tenez les hommes responsables », avec un griffonnage d’un poing retirant un sperme par la queue. Sur son blog, Mme Blair aborde des sujets tels que les bouffées de chaleur et les attaques de panique tout en publiant des visites de maisons et des desserts festifs pour deux.