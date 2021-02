Design flops: certains des objets les plus inutilisables de l’histoire sont exposés

Des designs impossibles et improbables, y compris une table de ping-pong ondulée et l’ensemble Monopoly de Donald Trump sont exposés à un exposition intitulé: « Flops! Quand le design se mélange » à la Cité du design à Saint-Etienne, France.

En raison des restrictions de la pandémie française, l’exposition elle-même est presque devenue un flop, jusqu’à ce qu’elle soit pratiquement accessible à tous.

L’exposition a consacré une section au travail de l’illustrateur dadaïste Jacques Carelman et à ses objets impossibles.

Ces bobs drôles et absurdes sont dépourvus de tout but réel, optant plutôt pour évoquer le rire et stimuler l’imagination.

« Avec Jacques Carelman, il ne s’agit pas du gadget en lui-même, c’est de l’humour, de la poésie. Nous sommes dans le monde du surréaliste », a déclaré la commissaire de l’exposition, Sylvie Sauvignet.

« Il nous fait voir le monde différemment. Ainsi, une chaise peut être » French can-can « ou incrustée de clous. Pourquoi pas? Personne n’a jamais pensé à ça – le soutien-gorge de la trapéziste, parce qu’elle passe le plus clair de son temps à l’envers. «

Certains objets sont de véritables échecs de conception et, comme l’explique Sauvignet, ils peuvent aider à ne pas parler d’échec.

« Parler d’échec est un sujet sérieux. Echouer, échouer – nous n’aimons généralement pas ça et évitons d’en parler. Nous avons donc décidé d’aborder ce sujet avec beaucoup d’humour dans cette exposition. Nous avons décidé de dé- dramatiser l’échec », dit Sauvignet.

« Parce que l’échec est nécessaire, cela nous permet d’apprendre. Les erreurs sont inestimables pour la création ou l’innovation, que ce soit dans le design ou dans d’autres domaines. »

Bien que l’exposition soit strictement virtuelle pour le moment en attendant la réouverture des musées français, les organisateurs estiment que c’est exactement ce que le médecin a ordonné au public fatigué de lock-out.