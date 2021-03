Le nouveau ministre en chef d’Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, a été critiqué mercredi après avoir déclaré que les femmes qui portent des jeans déchirés donnaient un « mauvais exemple » à la société et conduisaient à la toxicomanie. S’exprimant lors d’un atelier anti-toxicomanie organisé par la Commission de l’État de l’Uttarakhand pour la protection des droits de l’enfant à Dehradun mardi, Rawat a déclaré que les jeans déchirés sont de « mauvais exemples » donnés par les parents. Il a en outre exprimé son appréhension à l’idée que les genoux nus soient exposés et a ensuite établi un parallèle entre la culture indienne et occidentale. Il a également déclaré que tandis que le monde occidental suivait notre tradition de yoga et de «dissimulation», les Indiens couraient vers la «nudité».

