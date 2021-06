Desi Woman partage ce que son père a fait quand elle voulait avoir de l’eau de coco

Le lien entre les pères et leurs filles est particulier. De temps en temps, nous entendons des histoires sur la façon dont les pères dorlotent leurs « petites filles » et font tout leur possible pour qu’elles se sentent comme une princesse. Ainsi, lorsqu’un utilisateur de Twitter a publié un incident similaire, les internautes se sont précipités pour partager des histoires sur des pères héros. Une femme a partagé sur Twitter comment elle a dit à son père qu’elle voulait boire de l’eau de coco. Quelques heures plus tard, elle a trouvé un panier rempli de plusieurs noix de coco sur son balcon.

Alors que la publication devenait virale, les internautes se sont joints à eux pour partager comment leurs pères ont fait des choses similaires pour agrémenter leur journée.

Je suis une conversation générale après le déjeuner que je viens de mentionner, j’ai envie de prendre une boule de glace au café et au dîner, c’est ce que je vois. Pères je vous dis ❤️ pic.twitter.com/2vCWktFynQ– P La (@Pankajj_La) 4 juin 2021

Ha ha les parents, vous leur demandez 2, ils vous en donneront 20… J’ai demandé à mon père un Duracell la semaine dernière parce que j’ai oublié de récupérer mon stock… il descend rapidement à 1 étage et donne 3 piles à ma femme et s’en va – Vijay Subramanian (@Vijaythedataguy) 4 juin 2021

Yh.. Les papas n’aiment que ça ! À l’époque où je vivais à Hyd, un jour, j’ai dit à mon père que je n’étais plus namkeen (oui..je suis un Indori!). Le lendemain, j’ai reçu un sac entier plein de mon namkeen préféré — Le PoLiTiCaLe🏳‍🌈🇮🇳 (@ThePoliticale) 3 juin 2021

Certains utilisateurs ont profité de l’occasion pour partager des mèmes hilarants.

Le fil n’est qu’un autre exemple de la façon dont les papas méritent tout l’amour.

