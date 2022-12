Desi Woman organise une baby shower pour son chien avec une guirlande, ‘Tilak’ dans une adorable vidéo

On dit que le chien est le meilleur ami de l’homme. Et à juste titre, les chiens sont connus pour leur loyauté envers leur maître. Cependant, une femme a récemment organisé une cérémonie de baby shower pour son compagnon canin. La vidéo de la cérémonie devient virale sur internet, et nombreux sont ceux qui s’étonnent de voir l’amour de la femme pour son chien.

Dans la vidéo, récemment partagée sur les réseaux sociaux par une utilisatrice nommée Sujatha Bharathi, on peut voir la femme exécuter avec zèle les rituels traditionnels de la baby shower. La vidéo commence par le texte “Baby shower for my cutie”. On y voit la femme enroulant un châle autour de son chien, une guirlande autour du cou, lui faisant porter des bracelets et appliquant un tikka sur son front. Vers la fin de la vidéo, la femme continue même à préparer de la nourriture et à nourrir les chiens errants.

La vidéo a accumulé plus de 5 millions de vues sur Internet à ce jour. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux sont impressionnés de regarder la vidéo et aussi tous les éloges pour la femme. L’un des utilisateurs a écrit: “C’est la meilleure chose sur Instagram aujourd’hui”. Un autre utilisateur a écrit : “Tu m’as fait pleurer… nourrir les animaux errants était le point culminant”. Un troisième utilisateur a mentionné: «Vos pensées et votre travail dépassent l’imagination… en tant que parent de patte, je peux comprendre votre amour pour les mignons. Continue”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Auparavant, une famille de Dhanbad, Jharkhand, a célébré l’anniversaire d’Oscar, leur chien de compagnie. La famille a pris l’occasion au sérieux, invitant plus de 350 personnes à la grande fête d’anniversaire. La vidéo virale a capturé toute la fête alors que les gens entouraient le garçon d’anniversaire et ses parents avec un énorme gâteau. Dans la vidéo, une femme, vraisemblablement la mère, est vue en train de dorloter le chien et de l’embrasser pendant qu’un homme le soutient. La scène est également décorée de ballons et autres décorations.

La vidéo a recueilli plus de 220 000 vues à ce jour.

