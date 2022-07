Desi Woman imitant le segment d’Alia Bhatt de ‘Koffee With Karan’ est trop précis

Le premier épisode de Koffee avec Karan a donné à Internet un contenu suffisant pour jouer avec. Que ce soit Alia Bhatt révélant son histoire d’amour avec Ranbir Kapoor ou Ranveer Singh montrant de manière hilarante les manières des autres acteurs de Bollywood, nous avons tout vu. Sautant dans le train hype autour du spectacle populaire de Karan Johar, un artiste nommé Chandni a maintenant imité Alia Bhatt.

Elle a copié un segment du premier épisode du talk-show. La vidéo la montre en train de reconstituer le moment où l’animateur Karan Johar lui demande de parler pendant 30 secondes d’un sujet particulier. « Le jour où @karanjohar se mariera… Oh, mon mariage ? lit la légende de cette vidéo. Si vous regardez cet épisode, vous n’aurez aucun problème à comprendre exactement de quel segment nous parlons. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler plus de 23 000 likes. “C’était la partie préférée de l’émission et maintenant la vidéo préférée de @chandnimimic”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “Vous devriez créer la voix de votre propre personnage pour votre véritable identité… Pourquoi copier les autres… 🙂 Je sais que l’artiste mimétiste ne fait que ça, mais vous avez une large base de fans… les gens vont adorer la voix de votre propre personnage.

Ce n’est pas la première fois que la vidéo de mimétisme de Chandni devient virale. Plus tôt, elle a imité la voix d’Alia Bhatt en commandant une pizza par téléphone. Dans la vidéo, on peut la voir contrôler son rire tout en imitant l’actrice. Elle mentionne également Ranbir Kapoor comme s’il était assis juste à côté d’elle. Vers la fin, pour embrouiller la personne à la pizzeria, elle lui demande s’il y a quelque chose de “sans gluten” au menu.

L’apparition électrisante de Ranveer Singh et Alia Bhatt dans la nouvelle saison de Koffee With Karan a donné aux médias sociaux de nombreux moments inestimables. Alors que tout le monde était impressionné par le charme d’Alia, Ranveer a en quelque sorte volé la vedette avec ses bouffonneries, y compris des imitations parfaites de Hrithik Roshan, Varun Dhavan, Kartik Aaryan, Aamir Khan et Ajay Devgn. Même Karan Johar lui-même, l’animateur de l’émission, n’a pas été épargné par le bon vieil humour de Ranvir.

Lors d’un match sur qui connaissait mieux leur partenaire, alors que Ranveer affrontait Alia, il s’est fait un devoir de venir également pour Karan Johar. Soulignant que Karan favorisait Alia dans le jeu, Ranveer a dénoncé avec désinvolture le “parti pris nepo” de Karan. La question était sur Ae Dil Hai Mushkil, où Alia avait joué un camée. Faites confiance à Ranveer Singh pour entraîner Karan Johar à son propre spectacle. Cependant, tout était de bonne foi et Twitter a bien rigolé.

