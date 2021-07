Desi Woman annonce son mariage sur Twitter, les gens jouent au morpion sur son Mehendi

De nos jours, les gens ne peuvent pas manger ou visiter un endroit sans partager une mise à jour sur leurs comptes de médias sociaux. Chaque grande annonce, de la grossesse au mariage ou même si l’on doit évacuer sa frustration, se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais ce qui rend ces messages encore plus intéressants, ce sont les réponses et les commentaires hilarants. La façon dont certains internautes réagissent vous laisse divisé et plusieurs fois, ils continuent à faire les gros titres. Cette vue est plus fréquente sur Twitter et récemment, un autre incident a été révélé. Une femme sur le site de microblogging a partagé la nouvelle de son mariage. Alors que certains la félicitaient de s’être lancée dans ce nouveau voyage, d’autres en ont fait un jeu de morpion. Une utilisatrice de Twitter, Khadija, comme son nom l’indique sur son gâteau de mariage, a partagé deux photos de son nikah. L’une d’elles, dans laquelle elle exhibe sa belle alliance et ses mains au henné, s’est lancée dans un jeu bizarre.

Elle a d’abord partagé une photo de son gâteau de mariage. Au deuxième clic, elle a été vue exhibant son alliance. Khadija a sous-titré la deuxième image: « Je ne peux pas croire que je vous ai trahi et que je me suis marié. »

Les utilisateurs de Twitter, dont certains de ses amis proches, ont félicité Khadija pour son mariage, tandis que certains d’entre eux étaient occupés à jouer au morpion sur sa main. La tendance hilarante a commencé lorsqu’un des utilisateurs s’est rendu compte que le motif de heena sur la main de la mariée était similaire au jeu de morpion. Il a marqué une croix dans l’un des blocs et a partagé l’image. D’autres l’ont simplement suivi et ont joué le jeu en même temps.

Jetez un œil à un jeu de morpion virtuel –

Khadija a partagé les images, dans lesquelles les utilisateurs avaient marqué « X » et « O » sur sa main, via son compte Twitter. Parallèlement à la publication, elle a écrit: « Je ne peux rien annoncer sur cette application. »

Avez-vous déjà joué au morpion avec la main de quelqu’un comme ça ?

