Desi Woman a cuisiné du ‘Cheese Biryani’ et c’est peut-être le combo de nourriture le plus impie à ce jour

Cheese biryani est ici sur Desi Internet; faites vos valises car c’est fini pour nous tous. On dit dans les rues que la fin est proche et que la limite la plus éloignée des abominations culinaires a été atteinte. Désormais, aucun combo alimentaire bizarre proposé par Internet ne peut plus effrayer les gourmets Desi. Le fromage a été un ingrédient de base dans la ruine de nombreux produits alimentaires de rue indiens populaires. Ajouter plus de fromage ne peut pas toujours être la solution.

Une femme Desi a préparé un dum biryani à trois couches avec de la sauce tomate, de la sauce palak et du paneer tikka épicé. Jusqu’ici tout va bien, n’est-ce pas ? Entrée : généreuses quantités de fromage râpé. Le processus de création du plat consiste à superposer les sauces et le tikka avec du riz au milieu, tous cuits séparément et mis dans un récipient à four. Vient ensuite la garniture au fromage, puis le tout est cuit à la manière “dum biryani”.

Commencez par le rizCouche 1 : La sauce tomate ordinairePuis le rizCouche 2 : Votre sauce palak ordinaire Puis le rizCouche 3 : Le paneer tikka le plus épicéPuis le riz Tous sont cuits séparément et superposés dans un récipient à four. Beaucoup de fromage râpé dessus. Et puis muette au four ! – Hetal Sachanandani (@BubblyDentist) 1 février 2023

Les Desis ne prennent évidemment pas leur biryani à la légère. La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Swiggy a publié l’année dernière la 7e édition de son rapport annuel sur les tendances et le poulet biryani est devenu le plat le plus commandé sur la plate-forme. Selon le rapport, le poulet biryani est en tête des classements en tant que plat le plus commandé sur l’application pour la septième année consécutive. “Le plat a montré son ‘Asli dum’ avec une commande époustouflante de 137 Biryanis par minute; c’est 2,28 Biryanis par seconde », a lu le rapport annuel sur les tendances de Swiggy.

