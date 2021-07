La division des classes et des privilèges est aussi ancienne que le temps et la démarcation est généralement inégale, les riches s’enrichissant et les pauvres s’appauvrissant encore plus. S’il est également vrai que les gens construisent leur propre destin, le fossé sociétal entre une personne aisée et une personne à faible revenu ne cesse de se creuser. Un récent article d’un utilisateur de LinkedIn a reçu beaucoup de réactions lorsque son article sur les « luttes dans la vie » est devenu viral. Alors qu’est-ce que cet utilisateur a posté exactement ?

le Publication sur LinkedIn a été partagé sur Twitter par un utilisateur. Il parlait d’une femme qui avait acheté une voiture de luxe avec son propre argent durement gagné, même si elle venait d’une famille aisée. Mais en élaborant sur ses luttes, la femme a frotté beaucoup de gens lorsqu’elle a déclaré qu’elle « s’était battue » dans des pousse-pousse et des taxis avant d’ouvrir sa fondation et « d’autres entreprises ». Découvrez ce qu’elle a écrit :

Le message a suscité de vives réactions de la part de personnes qui, comme prévu, ont compris son commentaire sur «la lutte dans les pousse-pousse et les taxis».

J’ai eu du mal en pousse-pousse et en taxi madame pls — Rutuja (ऋतुजा) (@Havaldarshinde) 20 juillet 2021

Des messages comme ceux-ci pourquoi j’évite LinkedIn comme la peste. Cela étant dit, c’est bien s’ils travaillaient et avaient une voiture de luxe, qu’est-ce qu’on obtient en inventant des histoires de luttes qui sont si manifestement privilégiées. — Two And A Half Andolan Cellules cérébrales Jeevi (@Nahopayega09) 20 juillet 2021

Est-ce un post parodique — ℕ ℙ (@Bellatrix_Stark) 20 juillet 2021

Bestie, j’abandonne – Android sans genre ⚲ Sirène futuriste (@DietPravda) 20 juillet 2021

Pendant un moment, j’ai pensé qu’il avait travaillé une ou deux époques honnêtes en tant que chauffeur – Amit (@amit_tushar) 20 juillet 2021

Alors que la plupart des gens conviendront que ses luttes ne peuvent pas être minimisées, l’idée est de ne pas paraître sourd aux autres lorsqu’il s’agit d’un problème sensible.

En ce qui concerne les histoires de certaines luttes réelles, un incident récent qui a été mis au jour était celui d’une policière basée au Kerala, qui, malgré son abandon à 18 ans avec un bébé, a scénarisé une histoire à succès à 31 ans. Après une décennie de travail acharné, Anie Siva a rejoint en tant que sous-inspecteur en probation au poste de police de Varkala au Kerala.

