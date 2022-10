Desi Twitter “se réjouit” avec les mèmes après la défaite de l’Inde face à l’Afrique du Sud

N’importe quel jour, desi Twitter aurait peut-être accusé l’Inde d’avoir perdu un match, sans parler de la Coupe du monde T20, mais dimanche a été une exception lorsque les hommes de Rohit Sharma ont affronté l’Afrique du Sud. La victoire de l’Inde à Perth aurait fait d’eux les favoris dans la course aux demi-finales, mais leur défaite face à l’Afrique du Sud a rendu difficile pour leurs rivaux pakistanais de rester en vie et à la recherche du prochain tour. .

Poursuivant le faible score de 134 de l’Inde, grâce au quatre-fer de Lungi Ngidi, l’Afrique du Sud a eu pas mal de difficultés dans son parcours avec la batte mais vient d’y arriver, grâce à Aiden Markram (52) et David Miller (59 *) support crucial de 76 points pour le cinquième guichet.

Des occasions d’épuisement manquées et une chute directe de Virat Kohli ont vu l’Afrique du Sud franchir la ligne d’arrivée avec deux balles à revendre et cinq guichets dans leur cagnotte.

Tiraillé entre la déception et la célébration des faibles chances du Pakistan dans la Coupe du monde T20, le Twitter indien a choisi ce dernier.

Lorsque vous battez le Pakistan deux fois. #IndvsSA pic.twitter.com/e2XPBUjQ5L – Rajabets Inde (@smileandraja) 30 octobre 2022

Ash Anna vient de se rappeler ce que nous devons faire.

#PakistanCricket je #INDvsSA pic.twitter.com/7RCzc0WRUV — Hitesh. (@Hitesh_74) 30 octobre 2022

Quand tu joues au Pakistan une fois mais que tu les bats deux fois pic.twitter.com/XxIeGrV2W7 – Sagar (@sagarcasm) 30 octobre 2022

Shreyas iyer et les fans de sanju samson regardent kl rahul et deepak hooda jouer des ordures pour l’inde#INDvsSA pic.twitter.com/En4brVMUpM – Vicky (@vivek_singhh001) 30 octobre 2022

Kohli a laissé tomber une prise et Rohit a raté un run-out. Cela a dû énerver l’entraîneur du Pakistan – Sagar (@sagarcasm) 30 octobre 2022

#INDvsSA

Chahal voit Miller mettre fin à la carrière d’Ashwin pic.twitter.com/ZRq9h7Cedy — Shivam Insa (@ ShivamI59761087) 30 octobre 2022

Après avoir mangé 1 plus! .. Les Indiens à KL Rahul #INDvsSA pic.twitter.com/3ma3turVIA — ™️2 (@popsilvi10) 30 octobre 2022

Virat Kohli laisse tomber une prise Rohit Sharma manque un run-out Fans indiens- :#INDvsSA pic.twitter.com/69m3a9AKdM — Pulkit❤️ (@pulkit5Dx) 30 octobre 2022

Miller et Markram ont pris leur temps et ont joué prudemment pendant la phase difficile pour construire leur partenariat. Miller a brisé 3 six et 4 quatre pendant son séjour de 46 balles. Alors que Markram a frappé 6 fours et un six avant d’être renvoyé par Hardik Pandya. L’Inde a eu quelques occasions de renvoyer le duo, mais ils ont gâché leurs chances avec un alignement terne.

L’Inde affrontera le Bangladesh le 2 novembre (mercredi) et affrontera le fougueux Zimbabwe le dimanche 6 novembre suivant.

