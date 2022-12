Desi Twitter salue la décision de cette fille de “Pas de Kanyadaan” à son mariage

haque personne a ses préférences en matière de mariage. Les mariages indiens impliquent beaucoup de rituels. Après tout, Desis est connu pour son enthousiasme incessant lorsqu’il s’agit de festivités de “gros gros mariage indien”. Cependant, beaucoup de choses ont changé au fil des ans. Désormais, les mariées choisissent ce qu’elles veulent pour le mariage et ce qu’elles ne veulent pas. Dans un cas similaire, une utilisatrice de Twitter a expliqué qu’elle n’avait pas de “kanyadaan” à son mariage. Cela signifie qu’il n’y avait pas de transfert d’une fille d’une ascendance à une autre. “Ma mère et mon père ont refusé de faire tous les BS. L’effondrement collectif des le reste des marwaris a été magnifique à voir”, a-t-elle écrit.

Elle a également crié à son mari parce que lorsque son pandit ji a demandé pourquoi ne pas le faire, il a refusé d’écouter et lui a juste dit de nous écouter. Voici le tweet :

Je n’ai pas eu de kanyadaan à mon mariage. Pas de transfert de fille d’une ascendance à une autre. Ma mère et mon père ont refusé de faire tout le BS. L’effondrement collectif du reste des marwaris a été magnifique à voir. – bouillonnant et grandissant (@keepsitrustic) 7 décembre 2022

Le tweet est maintenant devenu viral et a réussi à rassembler plus de 1,3K likes. “Bon travail. Chapeau à toi, ton mari et ta famille. Toutes nos félicitations! J’aurais aimé voir ces marwaris plonger dans une profonde anxiété”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “J’aurais aimé que cela soit de plus en plus normalisé. C’est insultant et irrespectueux pour toute femme qui se respecte. De telles pratiques.”

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Heureux que vous ayez opté pour ce qui vous mettait tous les deux à l’aise ! Traditionnel, moderne, hybride, aucun – peu importe. Ce qui compte, ce sont les valeurs partagées, la confiance et l’unité avec lesquelles vous continuerez.”

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale montrait une femme parlant de rituels de mariage, mais avec un hic. Elle a décrit en détail les changements qu’elle avait apportés lors de sa cérémonie de mariage. La femme a expliqué qu’elle n’était pas une épouse “typique” et travaillait dans le genre. Par conséquent, elle était contre le kanyadaan, le maang bharna et le mangalsutra. “Donc, le mangalsutra est quelque chose que j’ai retiré de la table, mais le sindoor est quelque chose qui doit être ,” dit-elle. La mariée poursuit en expliquant comment le couple a décidé de mettre du sindoor non seulement sur la mariée mais aussi sur le marié.

Ce n’est pas le seul changement que le couple a décidé de faire. En plus du kanyadaan, le couple a ajouté une activité correspondante nommée “kunwardaan”. Typiquement, le kanyadaan est un rituel où le père de la mariée met sa main dans la main du marié signifiant qu’elle est maintenant sous la responsabilité de son mari. Le mari n’était pas très content de cette idée. “Il voulait faire une lessive mais ensuite, dans l’intérêt d’être correct, nous sommes allés chercher un kunwardaan.”

