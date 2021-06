Les mathématiques sont en effet une matière difficile pour la plupart des enfants. Intégration, différenciation, centaines de formules et théorèmes. Mais la liste est incomplète sans la géométrie, une branche des mathématiques qui traite des formes, des angles, des tailles et des dimensions d’une variété de choses. De trouver des angles à prouver la similitude entre les triangles et les parallélogrammes, et dessiner des diagrammes précis, ce n’était pas une tâche facile. Mais ce que tous les étudiants aimaient à propos du sujet, c’était la boîte à géométrie sophistiquée.

La boîte géométrique comprenait un protecteur, une boussole, un taille-crayon, un crayon ainsi que d’autres objets extraterrestres que nous n’avons probablement jamais utilisés de toute notre vie scolaire. Par exemple, les échelles triangulaires et le diviseur.

Nous avions presque oublié son existence depuis que nous avons quitté la vie scolaire jusqu’à ce qu’un Utilisateur de Twitter a partagé une photo d’un diviseur a demandé quel était le but de cet objet.

Les gens sur le site de microblogging ont discuté de l’utilisation de l’objet et nous avons des réponses bizarres et hilarantes. L’un des utilisateurs a écrit qu’il était utilisé par les étudiants pour menacer les enseignants afin qu’ils les autorisent à aller aux toilettes.

Menacer l’enseignant pour qu’il vous laisse aller aux toilettes entre les tests — adith (@rasputinforeal) 2 juin 2021

« Pour nettoyer les ongles », a tweeté un autre utilisateur.

Ongles saff karne keliye— OK BOOMER ♡ // Rish stan (@OKBOOMER21) 2 juin 2021

Autre que cela, les gens ont présenté leur réflexion sur la fonction du diviseur de puissance qui pourrait être de percer des trous, de menacer les intimidateurs ou de graver des noms sur le bureau.

Nous utilisons cette mesure d’ouverture de la bouche et la distance horizontale et verticale entre vos dents supérieures et inférieures https://t.co/Mwi3lh0Ep6– gagnant olu-oombics ‍♀️ Zekk stan forever❤ (@wathakulambu) 3 juin 2021

Pour lier les suppléments au livre de réponses principal wdym — puss in boobs (@gaarphield) 2 juin 2021

c’est pour avoir écrit ton nom sur ta main quand elle dit non— renee birth | sike!♡ (@4kedin) 2 juin 2021

Pour les personnes qui veulent vraiment connaître l’utilisation de l’outil, il y avait aussi des personnes studieuses et intelligentes sur le fil qui ont donné les bonnes réponses. L’un des utilisateurs a écrit que le diviseur était utilisé pour mesurer avec précision la longueur entre deux points.

«Je me souviens que mes professeurs m’avaient demandé de mesurer les segments de ligne à l’aide du diviseur», a écrit un autre.

Étiez-vous au courant de l’utilisation originale d’un « diviseur ? »

