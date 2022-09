Desi Twitter montre son appréciation aux gourous avec des mèmes

C’est la Journée des enseignants aujourd’hui et Internet la célèbre avec une pincée de mèmes et de gratitude pour les enseignants de divers horizons. L’anniversaire de naissance du Dr Sarvepalli Radhakrishnan, le premier vice-président de l’Inde et le deuxième président de l’Inde, est célébré chaque année comme la Journée des enseignants le 5 septembre. Le Dr Radhakrishnan a inspiré les jeunes à utiliser leur éducation pour créer un monde meilleur.

Il y a quelque chose à apprendre de tout le monde; la vie peut prendre la forme d’un enseignant qui ne mâche peut-être pas ses mots, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent adoucir le coup. Qu’il s’agisse de se souvenir des contributions d’Isaac Newton à la physique ou de rendre hommage au talent de Sai Pallavi, les gens sur Twitter ont rendu hommage aux différents enseignants de divers horizons.

Merci;

Instagram pour m’aider à rire avec les mèmes

Whatsaap pour m’aider à bien communiquer

Spotify pour m’aider à me détendre avec de la musique

Facebook pour m’aider à rencontrer de nouvelles personnes

Twitter pour m’aider à être mis à jour avec les nouvelles

Google pour m’aider à améliorer mon intellect Vous pouvez apprendre de n’importe qui 🙂#Le jour du professeur – CA Hamza Tirlawala (@ca_hamza_) 5 septembre 2022

Pas un mème, mais C’est moi et mon bois faisant un plan pour #Le jour du professeur fête pic.twitter.com/9aVxNaztR8 – Ritik Sisodiya (@Sisodiya_Memer) 3 septembre 2022

Ils nous ont appris qu’il y a du pouvoir dans la résistance !#TeachersDay2022 pic.twitter.com/0ygcLYbiMX — (@ArchieSpeaks_) 5 septembre 2022

L’Inde célèbre la Journée des enseignants un mois avant la Journée mondiale des enseignants. L’UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée mondiale des enseignants pour commémorer les recommandations concernant le statut des enseignants en coopération avec l’Organisation internationale du travail. En 1962, après que le Dr Radhakrishnan a pris la relève en tant que président de l’époque Rajendra Prasad, ses étudiants l’ont approché, lui demandant de leur permettre de célébrer son anniversaire. Au lieu de leur permettre de le faire, il leur a demandé de l’observer comme la Journée des enseignants. « Au lieu d’observer discrètement mon anniversaire, ce serait mon pompeux privilège si le 5 septembre était scruté à la loupe comme la Journée des professeurs », a-t-il répondu à ses élèves.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici