Samedi (16 janvier) a marqué une journée historique pour l’Inde alors que le pays a lancé la plus grande campagne de vaccination contre le Covid-19 au monde depuis l’épidémie de COVID-19.

La campagne a commencé avec un travailleur de l’assainissement de première ligne à Delhi AIIMS, Manish Kumar, qui a reçu le premier coup contre la maladie respiratoire et infectieuse mortelle.

Kumar a été inoculé en présence du ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan. Le Dr Randeep Guleria, directeur de l’Institut indien des sciences médicales, a également reçu le vaccin.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté samedi en disant: « Lancement du #LargestVaccineDrive. Battons COVID-19. »

L’art du sable du célèbre artiste de sable Sudarsan Pattnaik pour la campagne de vaccination est rapidement devenu viral sur toute la plate-forme.

Le site de microblogging Twitter a rapidement été inondé de messages de félicitations pour le pays alors que la campagne de vaccination contre le COVID-19 était en cours.

La plus grande collecte de vaccins commence aujourd’huiFélicitations Inde – Guru Samy (@WellSaidGuru) 16 janvier 2021

L’Inde a lancé samedi la plus grande campagne de vaccination au monde contre la pandémie de Covid-19, qui a fait plus de 1,3 million de morts, des économies en ruine, des entreprises fermées et brisé la vie quotidienne dans le monde entier.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi avait approuvé deux vaccins, Covishield et Covaxin, mis au point respectivement par le Serum Institute of India et Bharat Biotech. Dans la première phase de la campagne, 3 millions de personnes seront vaccinées en priorité.