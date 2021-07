Desi Twitter discute des mariages toxiques

La société orthodoxe indienne résiste souvent au changement et qualifie d’immoral toute personne qui s’écarte des normes, d’autant plus lorsqu’il s’agit des femmes. Grâce aux médias sociaux, non seulement les milléniaux et la génération Z, mais aussi les hommes et les femmes d’autres générations coincés dans des mariages toxiques, les familles et les relations commencent à s’exprimer. Récemment, sur Twitter, des femmes ont abordé le sujet du divorce en Inde et beaucoup ont fait part de leurs idées.

L’utilisateur de Twitter Areebah a lancé la conversation en déclarant: « Non seulement une fille divorcée est meilleure qu’une fille décédée, mais une fille divorcée est également meilleure qu’une fille malheureuse et qui souffre constamment ».

Non seulement une fille divorcée est meilleure qu’une fille décédée, mais une fille divorcée est aussi meilleure qu’une fille malheureuse et qui souffre constamment. Ne forcez pas vos filles à rester dans des mariages toxiques pour le bien de la société. Commencez à les défendre S’IL VOUS PLAÎT.— Areebah. (@areebxh) 19 juillet 2021

En réponse, de nombreux utilisateurs ont partagé leurs anecdotes personnelles pour faire avancer son point. L’un d’eux a parlé de défendre sa sœur lorsqu’elle était en instance de divorce, tandis qu’un autre a partagé les difficultés auxquelles ils ont été confrontés au sein de leur famille tout en essayant de quitter une relation toxique.

J’ai défendu ma sœur pendant la période de divorce. De nombreux membres de la famille se sont d’abord tenus avec nous, mais ils ont ensuite commencé à dire divorce ke baad kiya keri gi guzara kr le, etc., même les parents ont commencé à penser autrement. Maintenant, Alhamdulillah, elle est à nouveau mariée et heureuse… – Zeeshan Gul (@Zishan_gul) 19 juillet 2021

Beaucoup ont discuté des raisons pour lesquelles les femmes indiennes choisissent de rester dans des mariages toxiques, et elles allaient de l’effondrement sous la pression de la société, des charges financières à la pression familiale, au manque d’éducation et à l’indépendance financière.

Ce n’est pas seulement la peur de la société, le fardeau financier est un facteur égal. Les parents évitent la responsabilité sociale et financière de la fille et de ses enfants. Jusqu’à ce que les filles se défendent et soient financièrement stables, les parents continueront d’ignorer leur bonheur — Cracked Pot (@SadiaZK) 19 juillet 2021

Je souhaite qu’il puisse y avoir une société pour les célibataires uniquement où ils peuvent vivre librement et personne ne les juge s’ils décident de ne pas choisir le concept de mariage Parfois, je souhaite que lorsque la société interroge les parents sur le mariage, ils disent ohhh mon fils ou ma fille a décidé de ne pas se marier avec un visage souriant !!!!— SA🇮🇳 (@Ridhs123) 20 juillet 2021

D’accord, mais dans notre société, nous ne voulons pas défendre notre propre fille, parfois j’ai l’impression que nous avons la même mentalité qu’avant parfois je me sens Beti zoada bethar hoti hai Betay se. Betay tou parents kou aikela chor chaley jatey hai apni épouse k saath magr Beti eisa nahi krti— AKD (@AshvantKumar) 19 juillet 2021

Les parents font le plus pour encourager leurs enfants à conserver des relations toxiques.— Christine Omao (@tinahmo) 20 juillet 2021

Leur donner une éducation appropriée qui finira par conduire à l’indépendance financière, aidera. — Fawaz Chaudhry (@F_Sohailzafar) 19 juillet 2021

Certains utilisateurs de Twitter ont suggéré que le problème devrait être étouffé dans l’œuf. Ils ont dit que de nombreux mariages finissent par être toxiques parce que les femmes sont contraintes à des alliances malheureuses.

Ne forcez pas vos filles dans une alliance inégalée en premier lieu. Une fille célibataire est bien meilleure qu’une fille cicatrisée, laissez-leur le choix. — Perdu dans la traduction (@Wanderer_M_S) 20 juillet 2021

Étant donné qu’en Inde, le mariage et le divorce sont intrinsèquement liés à la religion, de nombreux utilisateurs ont partagé leur point de vue sur le divorce à travers le prisme de la religion. Alors que certains disaient que leur religion autorisait le divorce, d’autres n’iraient pas aussi loin mais concédaient que c’était une option permise.

Vous savez dans la sourate Tehreem du Coran, Allah a en fait préféré Divorcé pour prophète. Ce que nous ne voyons pas souvent un érudit nous le dire. — Eman 🇵🇸 (@okemname) 19 juillet 2021

Tout à fait d’accord avec cette affirmation. Le divorce peut être l’action la plus détestée qui soit permise aux yeux d’Allah et devrait être le dernier recours. Mais c’est une option tout à fait valable si le mariage ne fonctionne pas. Personne ne devrait être forcé de rester dans un mariage toxique. — Hayah – Single Muslim Marriage (@HayahApp) 20 juillet 2021

Les faits. le divorce (halal) est bien mieux que de vivre dans un environnement abusif (haram) — Thizishuzaifa 🇵🇸 (@thizishuzaifa) 19 juillet 2021

Ensuite, elle devrait chercher quelque chose qui lui procure paix et bonheur. Le mariage n’est pas le seul moyen.. — Fatima Jabeen (@plectereart) 19 juillet 2021

Pour d’autres, la question est de nature existentielle. Ces utilisateurs ont eu une discussion sur la situation de « la poêle à frire » qu’implique un scénario de divorce en Inde, où l’on passe d’une relation toxique à une famille toxique qui la juge pour avoir quitté la première.

mais si le divorce aggrave son malheur et sa souffrance, alors quoi ? — Aaminah Sheikh 🇵🇰 🇵🇸 (@Aamna_Imtiaz) 19 juillet 2021

C’est possible. Mais c’est quand même 1000 fois mieux que de rester dans une situation toxique qui vous nuit mentalement. Vous devenez une personne que vous détestez. Au moins une issue vous aide à vous donner la priorité. Vous découvrez de nouvelles opportunités qui vous font vous sentir mieux. — Ruba (@aaryewbeeaye) 19 juillet 2021

La douleur initiale s’atténue… la société et la culture doivent s’adapter aux volontés et aux désirs des femmes qui sont des personnes et non des objets. Nous sommes sur cette Terre pour vivre, aimer et profiter de la vie… pas pour souffrir pour rendre les autres heureux ! – Harry Pooni (@harrypooni) 19 juillet 2021

Beaucoup ont discuté de la façon dont il s’agissait en fin de compte de la libération des femmes et de la société qui n’était pas propice à la réalisation de leur valeur.

Oui, le bar était dans un enfer absolu quant à ce qui constitue un bon mari pour nos parents/grands-parents. Je suis heureux que vous en vouliez plus pour vous-même et sachez que vous le méritez — chips Salt & Vi👨🏾‍🌾 (@teatreeoilb) 20 juillet 2021

Prêcher. Pour la santé mentale des partenaires masculins et féminins. Ne traitez pas le mariage comme une prison de complaisance et/ou d’honneur. Il n’y a pas de plus gros inconvénient que de souffrir une personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il n’y a pas de plus grand déshonneur qu’une relation abusive. — Omar Majeed (@omrmajeed) 19 juillet 2021

Un utilisateur a souligné les résultats positifs d’une atmosphère familiale saine qui favorise l’indépendance chez les hommes et les femmes.

Tbh, ma mère m’a appris qu’une fille doit travailler dur non pas parce qu’elle a besoin de prouver n’importe quel homme ou société, mais parce qu’une personne orientée vers la carrière ou financièrement indépendante traverse toujours des moments difficiles. Même une fille qui travaille est aussi une bénédiction pour un gars qui travaille dur. — Zorawar Singh (@RebornVeer) 19 juillet 2021

Le fil Twitter a montré un miroir des réalités troublantes de notre société, mais il a également souligné le fait que tant que les questions continuent d’être posées, il y a encore de l’espoir pour tout le monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici