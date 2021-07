Cela fait quelques jours que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ont commencé et cela a été un raté et un succès jusqu’à présent pour l’Inde. Alors que le hockey masculin indien a perdu contre l’Australie 1-7 lors de leur deuxième match et Kaushik Manish a perdu 1-4 contre l’Anglais Luke McCormack lors de la ronde de 32 des préliminaires de boxe masculine légère. Mary Kom a réservé sa place pour les huitièmes de finale dans la catégorie poids mouche féminin et les rameurs indiens Arjun Lal Jat et Arvind Singh ont terminé 3e du repêchage et ont réservé leur place en demi-finale. Le point culminant pour les Indiens jusqu’à présent a été Mirabai Chanu qui a remporté la médaille d’argent en haltérophilie 49 kg.

Alors que nos athlètes continuent de briller dans les jeux et de continuer leur agitation, les Indiens sur Twitter ont joué à leurs propres Jeux olympiques, « Meme Olympics » pour être plus précis. Avec le hashtag #MemeOlympics en vogue sur le site de micro-blogging, les Indiens remettent des médailles à ceux qui, selon eux, méritent le prix dans certaines catégories inventées.

Que le meilleur mème remporte les Jeux Olympiques des mèmes.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici