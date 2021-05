Desi Twitter célèbre la suspension du compte de Ranaut avec Memes

Le compte Twitter de l’acteur bollywoodien Kangana Ranaut a été définitivement suspendu par le site de microblogging pour avoir affiché à plusieurs reprises «un comportement haineux et un comportement abusif» qui violaient les politiques de la plateforme. au Bengale.

Répondant à un tweet sur la violence présumée des sondages au Bengale après que le Congrès de Trinamool ait remporté les sondages partagés par le journaliste devenu leader du BJP Swapan Dasgupta, Ranaut a déclaré que le Premier ministre Narendra Modi devrait revenir à son «virat roop» (forme géante) des années 2000 , faisant référence au carnage communal de 2002 au Gujarat, et a demandé au Premier ministre d ‘«apprivoiser» le chef du TMC, Mamata Banerjee. Dans un communiqué, Twitter a déclaré que la décision était intervenue après des «violations répétées» des règles de Twitter et que la société s’était engagée à supprimer «les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne». Alors que la décision a laissé les fans de l’acteur consternés, beaucoup sur Twitter ont célébré la suspension comme un sursis face aux tweets controversés et souvent abusifs et aux fausses nouvelles partagées par le compte de Ranaut.

Alors que certains ont félicité Twitter pour avoir finalement pris des mesures contre l’acteur, beaucoup espéraient qu’elle ne serait jamais autorisée à revenir sur la plate-forme.

Enfin, le compte de Kangana suspendu par Twitter, elle n’incitait pas seulement à la violence, mais louait et encourageait également un génocide. – Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) 4 mai 2021

Apprenez à Twitter une leçon de Kangana, ne revenez pas – Shreemi Verma (@shreemiverma) 4 mai 2021

La suspension du compte de Kangana sauve plus de vies que la suspension d’IPL. – Spirit of Congress ✋ (@SpiritOfCongres) 4 mai 2021

Compte Twitter de Kangana Ranaut suspendu. Les utilisateurs d’Instagram sont maintenant votre problème. – Monsieur Fixit (@yippeekiyay_dk) 4 mai 2021

Kangana Ranout a eu un run-out – Kangana RunOut (@Selfish_Hoo) 4 mai 2021

Rupture: Twitter a été testé négatif pour Kangana Ranaut.— PuNsTeR ™ (@Pun_Starr) 4 mai 2021

Bien sûr, Desi Twitter ne pouvait s’empêcher de répondre par des mèmes.

Pendant ce temps, l’acteur n’a pas été découragé. Répondant à Twitter suspendant son compte, Kangana a posté une vidéo sur Instagram et a qualifié le mouvement de «mort de la démocratie» avec les hashtags «Bengal Burning» et «Bengal Violence». Elle a ajouté dans un communiqué officiel: «Twitter n’a fait que prouver mon point de vue. sont américains et de naissance, une personne blanche se sent en droit d’asservir une personne brune, elle veut vous dire quoi penser, parler ou faire, heureusement, j’ai de nombreuses plates-formes que je peux utiliser pour élever ma voix, y compris mon propre art sous la forme du cinéma mais mon cœur va au peuple de cette nation qui a été torturé, asservi et censuré pendant des milliers d’années et il n’y a toujours pas de fin à la souffrance « .

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici