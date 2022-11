Desi Soap montre une femme accrochée à un cerf-volant pour sauver son mari qui est tombé de la terrasse

Les savons Desi TV sont un cadeau qui continue de donner. De quelqu’un qui s’étouffe presque à mort via quelqu’un palu, laver les ordinateurs portables avec du détergent, se réveiller du coma pour faire du thé vert, faire hue and pleurer là-bas sans ketchup avec de la pizza, les feuilletons télévisés nous ont donné des moments de réinitialisation culturelle qui ne peuvent être classés que comme un réalisme magique quelconque. Maintenant, en ajoutant à la liste, une scène virale d’un feuilleton montre une femme tombant amoureuse. Littéralement.

La scène de «Ishq Ki Dastaan ​​Naagmani» diffusée sur Dangal TV montre Shankar tombant d’une terrasse, faisant la roue dans les airs. Paro le suit, glissant dans les airs avec un geste de style Superman avant de s’accrocher à… un cerf-volant. Qui est plus grand qu’elle en taille. Elle s’accroche au cerf-volant tandis que Shankar saisit sa main libre. Les gens de la terrasse regardent avec horreur la musique dramatique jouer et cetera. Quelque part au milieu de tout cela, la toile de fond se transforme soudainement en une forêt (?), sur laquelle se déroule tout l’incident.

Les créateurs de la série sont clairement avant-gardistes et ne se soucient pas beaucoup de la continuité, mais le mérite est là : au moins, ils ont essayé d’inverser le trope de l’homme sauvant la demoiselle en détresse.

“J’ai eu mal à la tête après avoir regardé ça et je me suis évanoui. Je viens de me lever pour alerter les autres maintenant à nouveau en train de m’évanouir », a partagé un utilisateur d’Instagram. Certainement un incident qui correspond à l’occasion dramatique. “J’ai ce qu’ils ont 😂😂”, a déclaré un autre. « RIP Physics », a commenté un autre.

Personne ne prend le principe de “l’amour peut déplacer des montagnes” aussi au sérieux que les créateurs de savon Desi. Par exemple, dans une scène virale de Saath Nibhana Saathiya, l’infâme Gopi bahu peut être vu blessé et dans le coma dans un hôpital. Arrive son mari et commence à lui crier dessus pour avoir fait cela sans sa «permission» ou pour avoir épargné une pensée à propos de son «thé vert, thé noir», de ses vêtements et de ses repas. Il crie encore, jusqu’à ce que ses demandes de thé vert réveillent Gopi du coma. Bon pour elle ?

