La Saint-Valentin est là. Pour certains, c’est l’occasion de célébrer l’amour. Pour d’autres, c’est juste un autre jour de l’année.

Si vous faites partie de ceux qui sont célibataires par choix ou autrement cette Saint-Valentin, c’est tout à fait OK.

Nounours, bisous, câlins, lettres d’amour, V-Day shayari n’est pas ton truc? Aucun problème.

Mais si vous n’avez aucun plan pour la journée de l’amour, nous avons rassemblé un tas de mèmes et de blagues sur lesquels vous pouvez vous asseoir et rire.

Vous traversez une rupture? Un refuge pour chats aux États-Unis est là pour vous.

Le refuge de l’État américain du Kentucky reçoit des dons de 10 $ de personnes et propose d’écrire les noms de leurs ex sur une litière où les chats du refuge prendraient une décharge. Partageant une publication sur Facebook, le refuge pour animaux a déclaré que les chats peuvent être des créatures « méchantes ». Se référant à l’acte de dépotoir, le refuge a déclaré que les chats seraient heureux de prendre un numéro 2 sur votre ancien numéro 1.

Lisez aussi: Rompu? Les chats de cet abri vont caca sur le nom de votre ex « fou » pour Rs 720 le jour de la Saint-Valentin

Ceux qui veulent une décharge de chat sur tous les noms de leurs ex peuvent envoyer un don de 10 $ et commenter avec le nom de leur ex ou envoyer un message direct à la page du refuge.