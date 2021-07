Desi ‘Mother With Sign’ a un beau message pour chérir la vie

L’utilisateur d’Instagram Poonam Sapra inspire souvent plusieurs internautes avec ses messages positifs et étonnants via sa page Instagram « Mother With Sign ». Elle partage des photos avec des pancartes sur lesquelles sont écrits différents messages, des plus inspirants aux plus amusants. Comme à chaque fois, sa récente publication Instagram contient des messages adorables et bien intentionnés sur la façon de chérir la vie. L’adorable mise à jour explique à quel point chaque moment est précieux et doit donc être chéri. Le post, qui raconte une histoire inspirante, peut vous laisser sourire. Il montre Sapra tenant des planches avec une histoire écrite dessus. Elle a sous-titré son message comme suit : « Quelque chose dont il faut toujours se souvenir. »

Le post qui a été partagé il y a un jour est en train de séduire sur Internet. Il a recueilli plus de 11 846 likes et des tonnes de réactions. Les internautes ne peuvent s’empêcher d’aimer l’histoire simple mais significative partagée par Sapra dans la publication, car elle donne une leçon majeure sur la vie. Un utilisateur a commenté : « Absolument. Ceci est incroyable. Tu es un joyau. « Un autre utilisateur a commenté: « Les moments sont des souvenirs futurs. Par conséquent, chaque instant se remplit. D’amour, d’inquiétude, de compassion. Ils font de beaux souvenirs. » Un troisième utilisateur l’a appelée Dadi Ji et a écrit que ses messages sont des « pierres précieuses ». Elle l’a également remerciée d’avoir enseigné de si belles choses.

Sapra partage souvent des histoires aussi positives et inspirantes sur sa page Instagram et fait sourire les gens. Plus tôt, elle a partagé un article sur ce qu’il faut consommer pour garder l’esprit et le cœur heureux. Elle a magnifiquement diffusé les messages à travers des exemples étonnants. L’Instagrameur a pris l’exemple de deux paniers, l’un rempli de fleurs et l’autre d’ordures. Elle a ensuite expliqué comment il faut être attentif à ce qu’ils consomment, car le cerveau humain est comme ces paniers et le contenu que l’on consomme quotidiennement façonne ce qu’ils deviennent.

La photo avait reçu des milliers de likes et de commentaires.

