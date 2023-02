Desi Mother surprend sa fille adolescente en train de romancer son petit ami sur la terrasse

Internet débordait de plusieurs messages et vidéos mous pendant la semaine de la Saint-Valentin. À une époque où les tourtereaux de tous les coins s’assuraient de passer du temps de qualité avec leurs partenaires, une mère desi enragée a surpris sa fille adolescente en train de romancer son petit ami sur la terrasse.

Vous vous demandez ce qui s’est passé ensuite ? Eh bien, la mère desi n’a pas hésité à ramasser ses pantoufles et à frapper les deux jusqu’à ce qu’elle croie qu’ils avaient appris leur leçon. L’incident a été révélé après qu’un utilisateur a partagé la vidéo de l’intégralité de l’incident sur Internet. La vidéo, qui est devenue follement virale, a été enregistrée par leur voisin, qui a vraisemblablement laissé le chat sortir du sac et a été vu en train de guider la mère pour retrouver le garçon.

La vidéo a été partagée le 14 février par un utilisateur de Twitter, qui a affirmé que la source de la vidéo était inconnue. L’utilisateur a partagé le clip avec la légende “Aunty ji ne beti ke valentine’s day plan par paani fer diya”. La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant une adolescente inquiète sur sa terrasse, alors que sa mère peut être vue en train de suivre et de rechercher le garçon, caché dans un coin. Tout cela pendant que le voisin, tenant la caméra, se fait entendre, guidant la femme pour retrouver le garçon. Au moment où la mère localise le garçon dans le coin, on peut la voir la sortir et commencer à la frapper. Cependant, elle aurait pu penser qu’il ne suffisait pas de le gifler et de le frapper, après l’avoir surpris en flagrant délit avec sa fille dans sa propre maison. Alors la mère a sorti ses pantoufles et a couru après le garçon jusqu’à ce qu’il quitte sa terrasse.

Ce n’est pas tout. Une fois que le garçon a quitté la terrasse, la mère est revenue vers sa fille et a commencé à la frapper avec la pantoufle. Tout cela pendant que le voisin continuait d’encourager la mère à faire apprendre à sa fille une bonne leçon. Dès que la vidéo a été partagée en ligne, elle a commencé à faire des tournées sur Internet, plusieurs utilisateurs se rendant dans la section des commentaires et affirmant que la mère allait bientôt marier sa fille. Cela a en outre déclenché un festival de mèmes, au cours duquel des célibataires ont formé une alliance et encouragé la mère à frapper le garçon.

Un utilisateur a écrit : « Aunty ji ne ab jaldi shadi kara deni hai… »

Un utilisateur a écrit : « Aunty ji ne ab jaldi shadi kara deni hai… »

Un autre a commenté: “Celui qui a tourné cette vidéo doit être très heureux maintenant.”

Un autre a commenté: "Celui qui a tourné cette vidéo doit être très heureux maintenant."

Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus d’un million de fois et a recueilli plus de quatre mille likes.

