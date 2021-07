Desi Mom qui a rôti la ceinture Gucci ‘DPS’ en a fait une déclaration de mode

Vous vous souvenez que la maman desi est devenue virale sur les réseaux sociaux desi pour sa réaction à la ceinture Gucci de 35 000 roupies de sa fille ? Elle est de retour, mais c’est elle qui arbore la ceinture chère. La saga de la ceinture Gucci a commencé le mois dernier lorsque Chabi a acheté la ceinture somptueuse pour Rs 35 000 et sa mère a été choquée d’apprendre que cela coûtait si cher et a rejeté l’article de luxe en l’appelant une ceinture scolaire DPS (Delhi Public School). La vidéo de la réaction est devenue virale alors que les gens ont commencé à la rapporter à de nombreux ménages indiens.

La fille d’Anita Gupta, Chabi Gupta, s’est récemment rendue sur Instagram pour publier une photo de sa mère portant un sari, avec la même ceinture, qui était le sujet de discussion de leur vidéo virale. Elle a écrit dans la légende, « 1 façon de coiffer votre ceinture GUCCI avec Indian Saree ft. Desi Mom. »

Bientôt, les utilisateurs d’Instagram ont commencé à inonder la publication de commentaires. Alors que certains ont complimenté Anita, certaines personnes ont dit à quel point la ceinture ressemble en réalité à une « ceinture DPS ».

Dans la vieille vidéo d’une minute enregistrée par Chabi, Anita voit la ceinture couchée dans sa boîte de couverture et la ramasse pour commencer à l’inspecter. La ceinture Gucci avait ses couleurs verte et rouge de marque avec le logo de la marque attaché juste au milieu. Anita a demandé à Chabi si elle l’avait achetée, ce à quoi Chabi a répondu positivement et sa mère a comparé la ceinture à la ceinture de DPS en raison de la même palette de couleurs. Les téléspectateurs peuvent entendre Chabi rire derrière la caméra alors que sa mère la réprimande pour avoir gaspillé autant d’argent et ajoute que l’on pourrait acheter une ceinture similaire pour seulement 150 roupies.

La vidéo a laissé les internautes divisés et a été regardée plus de 40 lakh fois depuis lors.

