Desi Mom a un truc de génie pour empêcher ses enfants de se battre

La parentalité est en effet un processus très complexe et compliqué. Il faut de la patience, du dévouement et un calme inhabituel pour supporter les méfaits de votre enfant notoire. Et si l’on a la chance d’avoir deux enfants ou plus, les ennuis se doublent car maintenant ils doivent aussi être témoins de la rivalité entre frères et sœurs. Qu’il s’agisse de se frapper, de taquiner, de battre et d’insulter, c’est ainsi que les frères et sœurs montrent leur affection l’un pour l’autre. Bien que tous les frères et sœurs pensent que frapper leur frère ou leur sœur est leur droit d’aînesse, l’idée géniale de cette femme d’empêcher ses enfants de s’engager dans des combats réguliers a reçu l’approbation de Twitterati.

Un post récent d’une mère de deux enfants a donné une astuce intelligente pour empêcher ses enfants d’échanger des coups. La femme a mentionné qu’elle avait distrait ses enfants en concluant un accord avec eux. Elle leur a demandé s’ils souhaitaient se frapper, ils n’ont droit qu’à une seule chance par jour. Donc, ils devraient y réfléchir judicieusement et ne pas le gaspiller sur des questions insignifiantes.

Elle a en outre déclaré que maintenant ses enfants discutaient calmement du meilleur moment pour se frapper. Elle a dit que l’astuce a bien fonctionné car frapper s’est vraiment arrêté. En conclusion, elle a salué ses efforts et s’est qualifiée de génie.

a dit à mes enfants qu’ils étaient autorisés à se frapper une fois par jour, donc ils devraient vraiment y réfléchir et ne pas perdre leur seul coup et maintenant ils discutent calmement du meilleur moment pour se frapper (mais le vrai coup s’est arrêté , je suis un génie) — Diksha Basu (@dikshabasu) 2 juin 2021

Les internautes semblent très impressionnés par le geste intelligent de la femme. C’est la raison pour laquelle le post a reçu une réponse écrasante des internautes. Depuis que le tweet a été publié, il a reçu plus de 37 000 likes et plus de 3000 retweets. Alors que le message a laissé les internautes divisés, de nombreux parents et baby-sitters ont partagé leurs expériences respectives.

Certains ont partagé leur réalisation hilarante qu’ils ne sont devenus parents que pour transformer leur vie quotidienne en émissions de téléréalité, tandis que d’autres ont affirmé que cette astuce est utile même lorsque les enfants grandissent.

Donc, comme la purge – Sage Against the Machine (@SteelyDanRather) 2 juin 2021

On nous a donné des gants de boxe et on nous a dit d’y aller. Ce que nous n’avons pas fait. — Erikalynne (@AcornSandwich) 2 juin 2021

Oh non, j’ai pensé à ce morceau dans himym où l’anticipation de la gifle ONE s’accumule tout au long de la journée Assurez-vous qu’ils ne voient pas cela s’il vous plaît pic.twitter.com/sv5z2lJmGe– Sannidhi (@sunnyd_j) 2 juin 2021

Ma sœur et moi attendrions que l’autre dorme. Cela n’a pas duré longtemps 😂👋🏼— Récupération du « Syndrome des cavernes » plaideur (@recovlitigator) 2 juin 2021

Une fois, j’ai oublié de mettre de l’argent sous l’oreiller de mon fils en échange d’une dent. ( la petite souris). Je lui ai dit que parce qu’il ne se brossait pas les dents la nuit, sa dent avait une carie et la fée des dents ne collectionne que les bonnes dents. Il s’est brossé régulièrement par la suite. Génie !😂— Savita.Shastry (@queenbee1605) 3 juin 2021

incroyable… était sur le point de se lancer dans une « discussion » avec les enfants sur le fait de se frapper, mais maintenant pourrait adopter votre stratégie de génie ! — Premal (@Phonicmango) 3 juin 2021

