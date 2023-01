Desi Men jouent “Aaye Hum Barati” d’Ajay Devgn sur une plage australienne, les Indiens l’appellent “superbe”

Les amateurs de Bollywood, peu importe où ils vont, saisissent souvent l’occasion de montrer leur engouement pour les films hindis et ses chansons. Une de ces vidéos qui devient virale sur Internet en est la preuve. Une vidéo de quelques amis jouant une chanson de Bollywood sur une plage australienne est devenue incroyablement populaire en ligne. Les gens ont vraiment aimé regarder le clip une fois qu’il a été partagé sur Instagram. La brève vidéo montre un groupe d’hommes errant ensemble sur une plage australienne. L’un d’eux a été vu tenant une boombox qui jouait la chanson bien connue d’Ajay Devgn ‘Aaye Hum Baraati’. Les autres ont été vus en train de rire et même de chanter avec la musique des vidéos. Les spectateurs ont continué à regarder le groupe de garçons alors qu’ils jouaient de la musique au maximum.

La vidéo a amassé plus de 2 millions de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont également écrit des messages révélant leur point de vue sur la vidéo. L’un des utilisateurs a écrit: “Frère, s’il te plaît, amène ta belle-sœur (en référence à la chanson)”. Un autre utilisateur a écrit : « Nous, les Indiens, avons une entité différente ». Un utilisateur d’Instagram s’est également demandé : “Quelle aurait été la réaction des Australiens après avoir vu cela.”

Regardez la vidéo ci-dessous :

‘Aaye Hum Baraati’ est une piste du film de 1992 Jigar. La chanson est chantée par Kumar Sanu et Kavita Krishnamurthy. Les paroles de cette chanson ont été écrites par Farogh Siddique. Le morceau mettait en vedette Ajay Devgn et Karisma Kapoor. Dans la vidéo, on voit le couple réel danser sur scène dans le cadre d’un rituel de mariage. On voit Karisma enfiler une tenue traditionnelle rose poudré et l’accessoiriser avec de l’or et d’autres bijoux. Ajay, d’autre part, porte une chemise de couleur crème et un costume blanc. Regardez la vidéo originale ci-dessous :

Auparavant, une vidéo d’un cortège de mariage à New York avait fait surface en ligne. La vidéo montrait de nombreux Indiens d’Amérique dansant sur de la musique de Bollywood et bloquant une route dans le cadre de la procession. Des membres du baraat ont été vus danser sur des chansons indiennes entraînantes tout en portant des vêtements indiens traditionnels. Regardez la vidéo ci-dessous.

La vidéo a recueilli plus de 995 000 vues à ce jour.

