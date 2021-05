Desi Man partage une photo de sa mère en train de cuisiner pendant qu’elle prend de l’oxygène

Plus que souvent, Internet est divisé en deux points de vue lorsqu’il s’agit d’avoir une opinion sur des questions allant du personnel au politique. Cependant, lors d’un incident récent, une personne n’a subi (et peut-être à juste titre) des réactions négatives qu’après avoir partagé une photo d’une femme travaillant dans la cuisine en utilisant un concentrateur d’oxygène. Non seulement la photo était un sombre rappel de la façon dont les femmes sont censées mettre littéralement leur vie en jeu pour plaire aux autres, mais aussi le fait que l’utilisateur avait glorifié l’acte en disant qu’une mère n’est jamais en congé. Sur l’image, on peut voir une femme d’âge moyen cuisiner du pain indien «roti» sur une cuisinière. Elle porte un masque de soutien à l’oxygène et le concentrateur d’oxygène peut être repéré juste à côté d’elle. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’il n’y a personne d’autre sur la photo qui puisse être vue en train de l’assister même dans une telle situation.

Une majorité d’internautes estiment qu’il est cruel de faire travailler une femme dans une telle situation. De nombreuses personnes ont partagé leur opinion sur la façon dont la société a glorifié les femmes qui travaillent même lorsqu’elles sont malades, tandis que certains internautes ont souligné que la personne qui est assez âgée pour partager le message sur les réseaux sociaux aurait dû être suffisamment mature pour aider leur mère. dans la cuisine.

Nous sommes tellement habitués à glorifier le travail contre la misère dans ce pays. C’est écœurant. – Navin Noronha (@HouseOfNoronha) 21 mai 2021

Un bon nombre de personnes ont également critiqué la personne qui avait initialement partagé la photo de la femme en disant que ce n’était pas «l’amour de la mère». Ils ont mentionné à quel point c’était cruel et que la famille de la personne aurait dû aider la femme, au lieu de lui causer de tels problèmes, surtout lorsqu’elle est gravement malade.

Wtf ne va pas avec l’enfant qui publie ceci sur SM .. s’ils sont assez vieux pour poster, ils sont assez vieux pour aider dans la cuisine. Laisse la mère se reposer, la cuisine n’est pas non plus son devoir. – Manisha (@ mypoint_24) 21 mai 2021

C’est criminel. Mettez tous les membres de la famille en prison. Et mettez-la dans un hôtel avec toutes les commodités. – KCT (@ ketaki0805) 21 mai 2021

S’ils peuvent publier une photo sur Internet, je suis sûr qu’ils peuvent également apprendre à cuisiner sur Internet. De plus, lorsqu’ils peuvent prendre cette photo depuis leur mobile, ils ont aussi des mains. – Sundeep Sharma (@sundeepshawarma) 21 mai 2021

Ne glorifiez pas la souffrance – Ramesh Itagi (@RameshItagi) 21 mai 2021

Glorifier la misère, le sacrifice et la douleur des femmes est une norme dans notre pays… «Elle n’est jamais en congé» a souvent été dit fièrement dans notre société… La réalité est que vous ne lui avez jamais donné une chance de ne pas être en service – 21 mai 2021

Il est également déconseillé d’avoir une substance hautement inflammable comme une canalisation d’oxygène à côté d’une cuisinière à gaz.

Pendant ce temps, la situation des coronavirus en Inde au cours de la deuxième vague a été assez terrible. Un nombre important de patients atteints du COVID-19 ont perdu la vie en raison du manque d’infrastructures de santé. Divers États à travers le pays ont imposé des verrouillages et des couvre-feux pour freiner la propagation du virus. Dans une autre mesure pour éviter l’augmentation du nombre de cas, le gouvernement a autorisé les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner contre le coronavirus depuis le 1er mai.

