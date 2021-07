Desi Man partage l’histoire inspirante de l’aide à la maison en économisant pour acheter un ordinateur portable pour sa fille

Un an et demi de pandémie plus tard, des histoires de gentillesse, des citoyens ordinaires s’entraidant de toutes les manières possibles. Alors même qu’un virus invisible nous séparait de 6 pieds, l’humanité s’est rapprochée plus que jamais pour s’entraider. Plusieurs histoires de gentillesse sont apparues sur les réseaux sociaux, où les gens se sont mis en quatre pour aider quelqu’un dans le besoin. Une telle histoire de gentillesse a récemment fait surface sur Twitter, où un homme a aidé la fille de sa femme de ménage dans son parcours pour devenir hôtesse de l’air.

Dans une série de tweets, un utilisateur nommé @gaurav_0112 a raconté comment son aide ménagère est récemment allée vers lui avec de l’argent qu’elle avait économisé au cours des mois, lui demandant de l’aide pour acheter un ordinateur portable pour sa fille, qui suivait des cours pour devenir une hôtesse de l’air.

Heureuse histoire : mon aide ménagère Didi, vendredi, est venue nous voir avec 35 000 en espèces (elle avait économisé en des mois) et nous a dit d’acheter un ordinateur portable pour sa fille. Comme elle n’est pas très instruite, elle n’a aucune idée des ordinateurs portables et de tout. Hier, nous sommes sortis et avons acheté l’ordinateur portable un peu plus haut que 35K (1/n) – Cuves Gaurav (@gaurav_0112) 28 juin 2021

Nous avons pensé que nous allions la dédommager pour le montant supplémentaire. Aujourd’hui quand elle est venue , l’ expression de son visage était si pure , honnête et innocente . Apparemment, sa fille n’en a aucune idée. Elle veut la surprendre avec ce cadeau alors qu’elle suit des cours pour hôtesse de l’air (2/n) – Gaurav Vats (@gaurav_0112) 28 juin 2021

Étant donné que l’ordinateur portable coûtait un peu plus que le montant qu’elle avait économisé, Gaurav a fourni le montant excédentaire et a refusé de le déduire de son salaire. Il a dit: «Quand elle a appris le prix, elle a dit: ‘Bhaiya simple salaire me cherche ek ek hazaar har mahine kaat lena’ (s’il vous plaît déduisez mille de mon salaire chaque mois). Nous lui avons dit de ne pas s’en soucier, mais elle a insisté. Elle n’a qu’une fille et elle veut lui donner la meilleure éducation et les meilleures opportunités. »

Gaurav a également mentionné que le mari de la dame a perdu son emploi pendant la pandémie et depuis lors, elle s’occupe de la famille.

Elle a fait un mariage d’amour avec le gars de son choix. Son mari est diplômé et travaille dans une entreprise. Il a perdu son travail à Covid et elle s’occupe donc de tout. Elle a insisté pour n’avoir qu’une seule fille et veut lui donner toutes les facilités. Inspiration, non ?(4/n) – Gaurav Vats (@gaurav_0112) 28 juin 2021

Bientôt, plusieurs autres utilisateurs ont répondu au fil, appréciant le geste de Gaurav.

Le monde n’est pas si mauvais car bon ppl comme si vous étiez là pour aider les autres. Une si belle histoire.— Priya !! !! (@PriyafromLA) 28 juin 2021

Tout à fait d’accord, j’apprécie votre geste… j’espère que tous les autres en tireront des leçons… meilleurs voeux. — Sunil Dhiman – ਸੁਨੀਲ ਧੀਮਾਨ (@sunildhiman6) 29 juin 2021

En ces temps difficiles, des histoires comme celles-ci de petits actes de bonté, aident à restaurer notre foi en l’humanité.

