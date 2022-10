Desi Man met innocemment une guirlande sur sa femme au lieu d’un nouveau deux-roues

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir un véhicule et lorsque vous en achetez un neuf, il est indispensable pour la plupart des Indiens de l’accueillir avec des guirlandes et un petit pooja. Une vidéo récente devenue virale montre une situation similaire. Cependant, les internautes ont été divisés lorsque l’homme a mis une guirlande sur sa femme au lieu du véhicule. Téléchargée sur Twitter par le journaliste Brajesh Rajpur, la vidéo montre le couple dans une salle d’exposition avec leurs deux véhicules récemment achetés. Un employé donne une guirlande à l’homme et au lieu de la mettre sur le véhicule, l’homme finit par la mettre sur sa vie.

C’est alors que tout le monde éclata de rire, y compris le couple. La femme ne semble pas pouvoir s’arrêter de rire. « Har Safar Ka Humsafar », lit-on dans la légende de la vidéo.

हर सफर का हमसफ़र .. 😄

pic.twitter.com/Ux7bpdGQUQ — Brajesh Rajput (@brajeshabpnews) 13 octobre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 261 000 vues. La vidéo a recueilli jusqu’à 173 likes.

Lors d’un autre incident, un mari, qui était bien au courant de la liaison de sa femme, l’a surprise en flagrant délit d’errance avec un autre homme dans les rues d’Agra. Le mari et la femme étaient mariés depuis 10 ans et partageaient même une fille. Ils se battent depuis quelques jours depuis que l’homme a appris la liaison de sa femme avec un homme d’affaires. Après une prise de bec verbale avec son mari, la femme a quitté la maison sans en informer ni lui ni leur fille. Le duo père-fille inquiet s’est dirigé vers l’extérieur pour la chercher seulement pour la repérer avec un autre homme sur un scooter à Kailash Mandir Road, comme le rapporte Times Now.

Un homme, qui portait une chemise noire et un pantalon beige, conduisait le deux-roues. Alors que la dame était assise derrière lui, vêtue d’une kurta salwar blanche imprimée. Elle avait utilisé la dupatta ainsi que les lunettes de soleil pour couvrir son visage. Lorsque le mari a repéré sa femme avec l’autre homme, elle est devenue furieuse.

