Desi Man demande à Gauri Khan la main de Suhana dans le mariage et dit: «  Je gagne un Lakh  »

«Le roi de Bollywood» Shah Rukh Khan a toujours eu une place de choix dans le cinéma indien et a toujours été un favori des fans. Ses enfants ont également attiré l’attention de ses fans parce qu’ils étaient simplement liés à lui. Sa fille, Suhana Khan, a récemment eu un an de plus et a célébré son 21e anniversaire le 22 mai. Partageant des photos de son anniversaire avec ses fans, Suhana les a traités avec une photo dans une robe moulante vert menthe avec la légende: «vingt et un». ». Les pages de fans n’ont pas tardé à mettre la main sur les photos et les vidéos de l’anniversaire de Suhana. Sur l’une de ces photos, Suhana peut être vue en train de poser avec le gâteau tandis que dans une vidéo, elle peut être vue en train de jouer avec des ballons. Pour la soirée, la fille vedette était habillée d’une robe moulante noire à découpes et était extrêmement jolie. Dans la vidéo partagée par l’une des pages de fans du gamin star, le gang de filles est vu en train de passer un gala. Ils voient la synchronisation labiale avec la chanson «Body», de Russ Millions et Tion Wayne.

La mère de Suhana, Gauri Khan, lui a également souhaité sur Twitter. «Joyeux anniversaire… vous êtes aimé aujourd’hui, demain et toujours», a écrit Gauri Khan.

En réponse à son tweet, cependant, une fan avait une demande étrange: sa main en mariage. Le flex de l’homme? Il gagne un lakh par mois.

Gauri mam meri shadi Suhana ke saath karwado Meri paiement mensuel 1lakh + hai— SUHAIB صہیب (@SRKmania_) 21 mai 2021

Bien que nous ne disions pas que la proposition ne fonctionnera pas, mais Khan répondant à un « fan » sur Twitter pour promettre la main de Suhana en mariage est peu probable: et son « flex » ne peut pas le couper.

Seul le sac sur la photo publiée par Gauri Khan, que Suhana tient, coûte définitivement plus que ce que l’homme gagne en un mois. Le sac miniature est assez cher – sur Farfetch est listé à 3 546 $ – environ 2,57 998,45 Rs. Cela fait environ 2,5 lakhs.

Certains internautes ont également souligné que la proposition était peut-être un peu hors de sa ligue.

Bhai 1 lakh ki toh culotte uski aati hogi – Mk karwasara (@MkKarwasara) 22 mai 2021

Bhai 1 lakh ki toh culotte uski aati hogi – Mk karwasara (@MkKarwasara) 22 mai 2021

Suhana étudie actuellement les films à l’Université de New York. Comme elle souhaite devenir une actrice as dans l’industrie cinématographique. Auparavant, avec son court-métrage «The Grey Part of Blue» qui a été réalisé à l’université, Suhana a donné un aperçu de ses merveilleuses compétences d’actrice. Mais elle ne se précipite pas avec ses débuts et prend le temps de se vider de ses compétences.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici