Desi Man a payé 1 000 roupies pour « Chole Bhature » en Suède et a immédiatement manqué son domicile

Desis et leur amour pour le chole bhature n’ont rien de nouveau. Que vous appeliez cela de la nourriture réconfortante ou une « émotion », chole bhature est devenu une partie intégrante de la plupart de nos vies. Alors que pour certains, c’est un brunch du dimanche par excellence, pour d’autres, c’est leur nourriture de rue préférée plusieurs fois par semaine. . Et les gens qui l’aiment sont très particuliers sur la façon dont ils veulent avoir leur chole bhatures. Même le capitaine indien Virat Kohli peut être vu de temps en temps parler de son amour pour la cuisine. Le bhatura (pain frit) doit être chaud et moelleux et servi avec des oignons chole (curry de pois chiches) très chauds et du chutney (sauce à la coriandre). Ainsi, quand un homme est allé dans un restaurant indien et qu’on lui a servi une assiette pleine de déception au nom de chole bhature, les Indiens sur les réseaux sociaux n’ont pas pu le supporter .

L’utilisateur de Reddit @pillsburyboi s’est récemment rendu sur la plate-forme pour partager son expérience décevante dans un restaurant indien en Suède. Partageant une image de la nourriture, l’utilisateur a écrit: « Mesdames et messieurs, voici le Chole Bhature qui m’a été servi dans un restaurant indien à Stockholm, en Suède. La maison me manque. » Contrairement à l’Inde, où le chole et la bhature sont servis séparément, ici l’image montre que le restaurant a servi le chole et la salade sur une bhature plate.

Pour couronner le tout, l’utilisateur devait payer près de Rs 1000 pour le plat. L’utilisateur a en outre expliqué: « Pour ceux qui sont curieux du goût: Eh bien, c’était mauvais. Le bhatura était doux, super épais et presque sec. Le chole était comme un palak paneer mais avec de la channa à la place (ET QUI LE F *** d AJOUTE LA GRENADE ??). Le goût du cholé était fade. Pas d’épice ni de masala proéminent, c’était du sel et du poivre. Le rapport chole/bhatura était également mauvais. à mon avis, ils ont intentionnellement fait le bhatura petit (environ 7 cm) afin que je puisse commander un ou plusieurs bhatura/naan ou du riz pour finir le chole. Stratégie marketing 101. J’ai fini par payer 160 couronnes suédoises (16USD/16EUR/environ 1000 roupies). Nous sommes sortis de l’hôtel avec une énorme déception. La nourriture à la maison me manque. »

Alors que la publication devenait virale, desis n’a pas pu s’empêcher de claquer le restaurant.

Des expériences comme celle-ci ne font que souligner le fait que certains plats doivent être laissés dans leur forme rustique d’origine et ne pas être transformés en une préparation sophistiquée juste pour le théâtre.

