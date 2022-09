Laxman Narasimhan a été nommé nouveau PDG de Starbucks et prendra la direction de l’entreprise le 1er octobre 2022. Il est né à Pune et a grandi dans la ville du Maharashtra. Il rejoint une longue lignée de PDG d’origine indienne et indienne aux États-Unis ces derniers temps. Tout le monde sait que Desis a un problème de longue date avec le chai tea latte vendu chez Starbucks. Il n’y a bien sûr rien qui s’appelle “thé chai” car les deux termes signifient la même chose. Maintenant, avec Narasimhan à la tête du géant du café, Desis s’attend à voir un changement.

Le créateur de contenu Instagram Vick Krishna a fait un sketch sur ce à quoi ressemblerait le premier jour du nouveau PDG chez Starbucks. Le premier ordre du jour devrait bien sûr être l’abolition du surnom de “chai tea latte”. “Vous avez dit thé thé latte depuis trop longtemps et ça n’arrivera pas sous ma surveillance”, dit Krishna alias Narasimhan pendant la durée du sketch. De plus, il ajoute du masala indispensable au mélange. Les questions, évidemment, ne sont pas appréciées.

“Ok, faites-en un pour vous tromper de nom sur la tasse ensuite”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Ce ne serait pas Starbucks sans cela. “J’adore avoir du chai masala dans mon Starbucks!” a commenté un autre. “Hélas, apportez de l’ordre dans ce chaos 😂CHA”, a écrit un autre.

Espérons que Narasimhan prend note. Starbucks a annoncé jeudi que Narasimhan deviendrait le prochain PDG de la société et membre du conseil d’administration de Starbucks. Narasimhan rejoindra Starbucks en tant que PDG entrant le 1er octobre 2022 après avoir déménagé de Londres dans la région de Seattle et travaillera en étroite collaboration avec Howard Schultz, le PDG par intérim, avant d’assumer le rôle de leadership et de rejoindre le conseil d’administration le 1er avril 2023.

Selon une déclaration de Starbucks, «Narasimhan apporte près de 30 ans d’expérience dans la direction et le conseil de marques mondiales destinées aux consommateurs. Connu pour son expertise opérationnelle considérable, il a fait ses preuves dans le développement de marques ciblées. S’appuyant sur l’histoire des entreprises, il a réussi à rallier les talents pour concrétiser les ambitions futures en pilotant des innovations centrées sur le consommateur et numériques. »

