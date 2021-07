Desi Groom travaille sur un ordinateur portable le jour du mariage, la réaction de la mariée est primordiale

L’événement Black Swan de 2020 a forcé tout le monde à entrer. C’est également devenu la genèse de cette nouvelle tendance appelée « travail à domicile ». Basculant entre une liste d’avantages et d’inconvénients, la tendance a ses fans et ses ennemis en quantités égales. De la boîte de joyaux que sont les médias sociaux, l’un est apparu et a fait surface récemment et devient viral, laissant les internautes en rupture. C’est une vidéo d’un marié travaillant sur son ordinateur portable le jour de son mariage. Il est entouré d’invités, de proches, et le pandit ji attend qu’il finisse pour que les rituels puissent commencer. Même si la prémisse de la vidéo est hilarante en soi, ce n’est pas ce qui a vendu la vidéo aux internautes.

L’élément qui a suivi l’hilarité était la réaction de la mariée. Alors que la caméra se concentrait sur le marié, au début, elle traversait davantage le couloir pour capturer la mariée. La mariée, dans sa tenue traditionnelle du Maharashtrian, éclate de rire. Après avoir capturé ce moment joyeux, la caméra se retourne à nouveau vers le marié, qui voit alors remettre l’ordinateur portable à quelqu’un et prêt à se marier.

La vidéo a été partagée par une page populaire liée au mariage sur Instagram. Le texte joint à la vidéo disait : « Travailler à domicile ? Non… C’est le travail du mariage. La page, dans la légende, écrivait : « Working Dulha & Laughing Bride, Welcome to Weddings’21. »

De nombreuses personnes ont exprimé leurs rires et leurs éclats de rire à travers la zone de commentaires, et de nombreuses blagues humoristiques basées sur les événements de la vidéo. Cependant, beaucoup de gens se sont tournés vers la boîte de commentaires et ont condamné la culture de bureau toxique, qui a proliféré avec la nouvelle tendance « Work from Home ».

La viralité de la vidéo a également conduit les personnes qui ont assisté au mariage à faire la lumière sur la vidéo et à préciser que le marié ne travaille pas réellement. L’un des utilisateurs a écrit : « Il ne travaille pas. Il est en train de mettre en place l’appel vidéo pour que les personnes qui n’ont pas pu venir puissent assister au mariage virtuel.

