Desi Groom surprend la mariée en la peignant en direct pendant le mariage, Internet l’appelle “impressionnant”

Les cadeaux de mariage sont toujours spéciaux. Le marié et la mariée se surprennent mutuellement avec des performances et des cadeaux qui s’avèrent être les stars de leur mariage. Eh bien, un marié Desi a essayé de créer quelque chose de prêt à l’emploi pour sa mariée qui ne l’a pas seulement impressionnée, mais aussi tous ceux qui ont vu la vidéo virale sur les réseaux sociaux. L’artiste a utilisé son expertise et a réalisé une peinture sur toile en direct pour sa mariée lors de leur mariage qui a attiré l’attention sur Internet.

Un artiste, Varun Jarsania (selon sa bio Instagram), est allé au-delà de la création d’un beau moment de mariage pour sa mariée. Dans la vidéo partagée par le marié, il a commencé par dessiner un cœur sur la toile à l’aide de peinture noire. Il a ensuite créé l’ensemble du tableau devant tous ceux qui faisaient partie de leur mariage. Il a même dansé et synchronisé les paroles de “Girls Like You” de Maroon 5 qui jouait en arrière-plan. Le clip a également capturé les réactions saines de la mariée qui a l’air complètement hypnotisée par l’art de son partenaire.

Varun a peint de manière unique sa mariée à l’envers sur la toile qui a été retournée vers la fin du clip pour montrer la vraie peinture. Quel moment waouh ! Il est allé sur Instagram pour partager la vidéo et a écrit : « Le marié danse pour sa mariée est trop commun !!! Ye dekho kuch alag !!! (Regardez quelque chose d’unique) Amour pour ma mariée et maintenant ma femme !!”

Le clip a laissé les internautes en haleine car personne n’aurait pu penser à un cadeau aussi exceptionnel. “C’est impressionnant”, a commenté un internaute tandis qu’un autre a déclaré : “Le fait qu’il ait dû beaucoup s’entraîner pour le faire correctement le jour J… Et sa réaction valait tout… mon homme le mérite aussi”. Le troisième utilisateur s’est exclamé: “J’ai adoré !!”. “Oh mon dieu, c’est la chose la plus douce que j’aie jamais vue, je vous aime tous les deux”, a écrit le quatrième. La vidéo a amassé plus d’un million de vues et plusieurs likes sur la plateforme de partage de photos.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici