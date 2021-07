Desi Groom s’endort sur scène pendant le mariage, la réaction de la mariée résume la vidéo virale

Au cours de la dernière année et demie, le défilement sur Internet a considérablement augmenté à mesure que les gens extraient des vidéos bizarres et amusantes du passé. Le contenu de mariage semble être le favori des internautes, car récemment, plusieurs vidéos de cérémonies de mariage ont fait surface en ligne, ce qui vous laissera divisé. Du couple de jeunes mariés dansant sur scène au marié battu pour avoir épousé une fille appartenant à une autre caste, il n’y a pas de fin à de telles vidéos. Nous rencontrons de nouveaux exemples de mariages qui font la une des journaux et deviennent tendance sur Internet.

Un récent à rejoindre la liste est celui du marié qui s’est endormi pendant son mariage. La vidéo hilarante, partagée par Niranjan Mahapatra, montrait un couple assis sur scène, dans toutes leurs parures de mariage. La mariée semblait extrêmement active alors qu’elle interagissait avec les gens. Cependant, le marié était exactement le contraire. Gardez « être actif » de côté, il n’a pas pu garder les yeux ouverts tout au long de la cérémonie.

Dans le clip, le marié s’est assoupi sur l’épaule de sa future épouse et se balançait sur son siège. Ses amis font de leur mieux pour le garder éveillé et le faire tenir droit, mais en vain. En légende de cette vidéo, l’internaute avait écrit une myriade de hashtags accompagnés d’émoticônes.

Mahapatra n’est pas étranger à une telle popularité. Plus tôt, plusieurs bobines partagées par lui étaient devenues virales.

Jetez un œil à la vidéo –

La vidéo est largement partagée sur les réseaux sociaux et la section des commentaires de la publication bourdonne d’activité. Bien que la vidéo indique que le marié s’était endormi, plusieurs utilisateurs doutent de la même chose. Dans le clip, alors qu’il tombe sur la chaise, certains ont deviné qu’il était peut-être ivre à cause de quoi il ne pouvait pas s’asseoir droit.

En dehors de cela, une majorité d’internautes ont plaisanté à ce sujet et ont été assez amusés par la vidéo. L’un des utilisateurs a même alerté le marié en écrivant: « Jag ja. Koi aur shaadi kar le jaayega.

