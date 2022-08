Desi Grandpa obtient un doctorat honorifique à 75 ans et célèbre avec une séance photo saine

Il est toujours sain de voir ses grands-parents heureux et joyeux. Dans une vidéo qui devient virale, une petite-fille organise une séance photo pour son grand-père. Le duo est en fête parce que l’homme de 75 ans a reçu un doctorat honorifique. Téléchargée sur Instagram par SikhExpo, la vidéo est sous-titrée : « C’est de l’amour sain ! C’est ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde. La séance photo était adorable. Il lisait plus loin, “Félicitations pour le doctorat honorifique!” La vidéo a été initialement téléchargée sur TikTok par MankiranDulku.

Dans la vidéo, on peut voir la petite-fille organiser une séance photo sur le plateau. L’homme de 75 ans est également accompagné de sa femme qui porte un salwar kameez vert. La fin de la vidéo affiche des images saines du couple. Sur quelques images, on peut voir le couple tenant le diplôme. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 50 000 likes. “Je veux être comme eux quand je serai grand”, a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : “Wow, non, c’est ce que vous appelez la motivation, vous pouvez tout faire à tout âge, jeune ou vieux.”

“J’adore le voir ! Jamais trop vieux pour apprendre », a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, dans une autre vidéo devenue virale, on peut voir une petite-fille-grand-père danser ensemble. La vidéo a été publiée par le photographe Bijju Narayanan. L’ouvre à montrer, un homme dansant au premier plan, tandis que la mariée et le marié peuvent être vus debout derrière lui sur la scène. La vidéo montre également le trépied d’un caméraman qui enregistre l’événement. L’homme, qui est vêtu de la tenue traditionnelle du sud de l’Inde qui est une chemise au sommet d’un lungi, peut être vu en train de groover parfaitement en faisant correspondre les airs et le rythme de la chanson très appréciée.

Après un certain temps, sa petite-fille le rejoint. La jeune fille est également vue en train d’appeler d’autres personnes à les rejoindre. Cependant, l’homme vole entièrement la vedette. Les invités présents sur scène en même temps que la mariée et le marié sont vus comme vraiment amusés par la performance du duo.

