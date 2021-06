Desi grand-mère compare le body à la couche dans une adorable vidéo

Les personnes âgées disent souvent des choses qui s’avèrent hilarantes et nous divisent. Les stars des réseaux sociaux montrent souvent leurs photos, leurs vêtements et leurs mouvements de danse à leurs parents et grands-parents juste pour enregistrer leurs réactions. L’ancienne génération ne comprend pas vraiment la tendance mode de la génération Z et la trouve discutable. Plusieurs de ces vidéos font le tour des réseaux sociaux et sont tout simplement adorables.

Une autre vidéo de ce type d’une grand-mère qui est tombée sur un body pour la première fois est en train de gagner Internet. Sa réaction amusante au vêtement est à la fois drôle et adorable. Partagée par la poignée Instagram – Variyata Singh, la vidéo désormais virale montre la grand-mère comparant le body de couleur blanche à la couche d’un enfant. La grand-mère de Singh au premier regard sur le body lui a demandé si elle porterait une couche.

Singh a également utilisé sa déclaration dans la légende. Elle a écrit « Itni badi tu nappy pehnegi ? (Tu es un adulte et tu porteras une couche ?) »

La publication a jusqu’à présent reçu plus de 5 lakhs de vues sur la plateforme de partage de photos et de vidéos. Les abonnés de Singh ont inondé la section des commentaires et sont impressionnés par la vidéo. Elle partage souvent de telles vidéos avec sa grand-mère. Il y a quelques jours, elle a partagé une vidéo dans laquelle on entend cette dernière s’exprimer sur le mariage de sa petite-fille.

Regardez la vidéo complète ici –

Dans une autre vidéo mise en ligne sur son compte, la grand-mère est vue en train de revoir la multi-pochette Louis Vuitton et la vidéo vous laissera en éclats.

Récemment, une vidéo de la réaction d’une mère en découvrant que sa fille avait acheté une ceinture Gucci d’une valeur de Rs 35 000 était devenue virale. Dans la vidéo, la mère a été choquée en découvrant le prix et avait comparé l’accessoire à la ceinture de la Delhi Public School.

Elle a également déclaré que la même ceinture n’aurait pu être achetée pour Rs 150 que si la boucle Gucci avait été remplacée.

