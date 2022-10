Desi Food Blogger essaie des frites avec de la glace à la vanille, regardez sa réaction épique

Certaines combinaisons d’aliments semblent tout à fait bizarres au début, mais lorsqu’elles sont essayées, elles s’avèrent étonnamment délicieuses. Une paire de blogueurs culinaires sur Instagram a décidé d’essayer des combinaisons d’aliments étranges pour déterminer quel mélange serait délicieux. Dans le but de terminer la tâche, l’un des blogueurs a essayé le combo inhabituel de frites avec de la glace à la vanille. Bien que ce soit une combinaison bizarre, le blogueur culinaire l’a adoré. Elle l’aimait tellement qu’elle lui a même attribué une note de 9 sur 10. Connues sous le nom de Thakare Sisters sur les réseaux sociaux, les frères et sœurs partagent souvent des vidéos de leurs critiques culinaires en ligne.

Une vidéo d’eux essayant le combo étrange de frites et de glace à la vanille a également été partagée sur Instagram. Dans le clip, le blogueur culinaire affiche d’abord un pot de glace à la vanille, puis un paquet de frites. Elle semble un peu déplacée pour prendre la première bouchée du mélange, mais étonnamment, le combo a ravi ses papilles. Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo virale a suscité l’avis de nombreux internautes, tandis que l’un d’entre eux a convenu : “Les frites avec de la glace à la vanille ont bon goût”, un autre a ajouté : “C’est miam”. Pendant ce temps, un internaute a raconté l’histoire d’une autre combinaison étrange qu’ils ont essayée : “Une fois, j’ai mangé Maggie avec des croustilles, et croyez-moi, c’était tellement délicieux.”

Alors que certains combos alimentaires s’avèrent délicieux, il y en a beaucoup qui vont au-delà de l’étrange et sont appelés croisés. Au cours de leur segment de revue de combinaisons alimentaires étranges, les blogueurs culinaires ont essayé un certain nombre de plats. L’un d’eux était Maggi mélangé avec de la glace à la vanille. Le processus de fabrication du plat a été montré sur leur page de blog en ligne. Le blogueur n’a pas aimé celui-ci. Jetez-y un œil ici :

Une autre combinaison folle consistait à ajouter de la banane comme garniture sur la pizza Margherita de Dominos. Même ce mix-match n’a pas semblé impressionner le blogueur.

Enfin, le mélange de glace à la vanille et de sauce soja a également été essayé mais cela n’a pas fonctionné non plus.

Que pensez-vous de ces étranges combos alimentaires ?

