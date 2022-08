Desi Fans Groove sur “Oo Antava” de Samantha Ruth Prabhu à IND Vs WI T20I en Floride

L’équipe indienne a enregistré une victoire massive de 88 points contre les Antilles lors d’un passionnant 5e match T20I qui s’est déroulé le dimanche 7 août en Floride, aux États-Unis. Cependant, il n’y a pas que la victoire du pays qui fait du bruit sur Internet. La danse festive des supporters dans les tribunes du stade est devenue virale sur internet. Dans le clip viral, on peut voir un groupe de spectateurs secouer les jambes au numéro d’article à succès de Samantha Ruth Prabhu, Oo Antava.

Les fans de Desi qui étaient présents sur les lieux n’ont pas pu contrôler leur excitation lorsque la chanson a commencé à jouer au stade international de cricket. La vidéo virale en question présente un groupe d’hommes qui deviennent littéralement fous au rythme effréné du numéro populaire sorti il ​​y a un an. Si la vidéo est quelque chose à dire, alors les fans du stade n’ont rien retenu pour afficher leurs mouvements desi pour célébrer la série de victoires 4-1 de l’Inde dans le tournoi en cours. Regardez la vidéo virale ici :

Chanson Oo Antava au Central Broward Park et au stade du comté de Broward

Lauderhill, Floride#INDvsWI #AlluArjun #Pushpa pic.twitter.com/X0a9My0h5h – ArvindTweets (@ArvindRam_7) 7 août 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Les internautes qui ont regardé la vidéo n’ont pas manqué d’apprécier la folie des fans à propos du numéro d’article. Un utilisateur a écrit: “Tant de chansons sont venues après, mais elles restent populaires.” Pendant ce temps, un autre a déclaré «Presque un an mais toujours la chanson de danse numéro un. Engouement soutenu ! La vidéo a recueilli plus de 3 000 vues et plus de 700 likes sur le site de micro-blogging. Le clip a été partagé par un utilisateur de Twitter sous la légende “Oo Antava song at Central Broward Park & ​​Broward County Stadium Lauderhill, Florida”.

Parlant de la popularité de la chanson, Oo Antava figure dans la tracklist du film à succès South Pushpa: The Rise avec Allu Arjun et Rashmika Mandanna dans le rôle principal. Le clip de la chanson à succès a déjà dépassé les 2,3 millions de vues sur YouTube et reste l’un des hymnes des fêtes à succès du pays depuis sa sortie.

Pendant ce temps, Team India a réussi à mettre en place 188 points sur le tableau de bord avec Shreyas Iyer enregistrant 64 points sur 40 balles, suivi de Deepak Hooda qui a obtenu 38 points pour l’équipe dans le bleu. Tout en poursuivant 189 courses pour gagner, les Antilles ont toutes été éliminées en 15,4 overs en n’affichant que 100 courses au total sur le tableau de bord. Indian Bowlers a réalisé des performances exceptionnelles lors de ce match intense et Ravi Bishnoi est devenu le meilleur preneur de guichet du match en renvoyant quatre joueurs des Antilles au pavillon. En plus de cela, Kuldeep Yadav et Axar Patel ont tous deux réussi à prendre trois guichets chacun.

